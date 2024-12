Cinco jogos, duas vitórias, um empate, duas derrotas, dez golos marcados e oito sofridos. São estes os números que contam a história dos cinco primeiros jogos de Ruben Amorim no Manchester United. Na receção deste sábado ao Nottingham Forest, o técnico não conseguiu emendar os erros que se tornaram evidentes frente ao Arsenal (derrota por 2-0) e colecionou o segundo desaire consecutivo. Mais, a equipa sofreu aos 88 segundos e no primeiro minuto do segundo tempo, algo que se tem tornado evidente no United de Amorim.

Curiosamente, o primeiro golo voltou a ter origem num lance de bola parada, mais concretamente num pontapé de canto. Se olharmos ao que já tinha acontecido no Emirates, o Manchester United sofreu três golos de canto em… quatro dias. As debilidades e as fragilidades estão à vista num capítulo que, curiosamente, apresentava-se como um dos mais fortes do técnico português no Sporting. Para além disso, os erros de Onana continuam a saltar à vista numa equipa que somou apenas três vitórias nas últimas 11 jornadas da Premier League.

⚖️ 1-1 vs. Ipswich

✅ 4-0 vs. Everton

❌ 2-0 vs. Arsenal

❌ 2-3 vs. Forest Ruben Amorim tem muito trabalho pela frente. pic.twitter.com/b1cTR05SGS — B24 (@B24PT) December 7, 2024

É certo que a maior parte desses jogos aconteceram com Erik ten Hag no comando, mas a mudança de treinador parece não estar a surtir o efeito imediato que a direção dos red devils esperava. O Manchester United continua longe de ser um clube ganhador e a colecionar recordes negativos a cada jogo. O mais recente é esclarecedor e indica que o 13.º lugar, com 19 pontos, é o pior lugar do clube no Campeonato inglês desde 1986/87 ao cabo de 15 jornadas, perfazendo a classificação mais baixa de sempre na história da Premier League (começou em 1992).

“Nestes contextos é difícil… sabemos que precisamos de bons momentos para acalmar o jogo e assim foi. Conseguimos empatar e sofremos dois golos no início da segunda parte. O momento não é fácil e temos de seguir em frente. Os jogadores estão bem e preparados. Tentámos sem grande qualidade no fim, mas não conseguimos marcar. Não podemos sofrer golos como sofremos, porque torna tudo mais difícil quando uma equipa não está confiante. Queremos melhorar no próximo jogo”, partilhou Amorim em declarações à DAZN Portugal.

Já à BBC, o português começou por referir que o jogo foi “difícil”, depois de a equipa ter “começado muito mal”. “Melhorámos a movimentação no último terço. Conseguimos empatar o jogo e, ao intervalo, estávamos prontos para procurar a vitória, mas recomeçámos muito mal. Sofremos dois golos. Tentámos várias vezes, sem muita qualidade e não tivemos muitas situações para marcar. Foi um jogo difícil, num momento difícil, mas temos que continuar o trabalho. Esta é uma longa jornada. Estamos a melhorar em alguns aspetos. Temos que vencer jogos para nos ajudar a melhorar a equipa”, concluiu Amorim.