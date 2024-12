O Governo está a avaliar a criação de um mecanismo “via verde” para permitir a entrada de imigrantes no País, para acelerar a entrada de pessoas que vierem trabalhar no setor da construção. Segundo o Jornal de Notícias, o objetivo é garantir maior abundância de mão de obra para a construção dos projetos previstos no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), cuja execução o executivo quer acelerar.

O plano, que está a ser avaliado desde junho, prevê, porém, condições apertadas para a entrada destes imigrantes. As empresas terão de garantir contrato de trabalho, habitação e, ainda, formação para estas pessoas – até que estas recebam o visto de residência.

O setor da construção passou a ter mais 89 mil trabalhadores nos últimos cinco anos (para 366 mil) com um aumento do salário médio bruto de 27%. Mas o setor diz que são necessários mais de 80 mil trabalhadores adicionais para responder às obras previstas no PRR.

O Jornal de Notícias cita Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), que diz que faltam cerca de 80 mil trabalhadores só para “executar as obras já previstas e calendarizadas”.