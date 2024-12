Os sete detidos pela Polícia Judiciária na sequência do desmantelamento do maior laboratório de droga do país ficaram em prisão preventiva. A medida de coação foi conhecida este sábado, depois de os detidos terem sido presentes a um juiz de instrução para primeiro interrogatório, avançou a SIC Notícias e confirmou o Observador.

A operação da Polícia Judiciária decorreu esta terça-feira e permitiu desmantelar o maior laboratório industrial de extração, transformação e empacotamento de cocaína já detetado em Portugal. As autoridades classificaram também este laboratório, situado na zona Oeste, como um dos maiores a nível europeu. Sete homens foram detidos e foram apreendidos cerca de 1.500 quilos de cocaína.

A investigação, que está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), permitiu ainda desmantelar um grupo criminoso altamente organizado que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.

Mas esta operação não foi a única feita no âmbito desta investigação. Já “em maio deste ano, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ apreendeu um total de 986 Kg de cocaína, transportados num contentor marítimo proveniente da Colômbia e que entrou em território nacional através do Porto de Setúbal”. No interior do contentor, eram transportadas, como carga legal, “cerca de 20 toneladas de bananas, encontrando-se a droga dissimulada no fundo das caixas de cartão onde a fruta vinha acondicionada”. Nessa altura foi possível identificar os responsáveis pela importação da mercadoria e de outros suspeitos.

Foi com base nos indícios recolhidos nessa altura que foram emitidos “20 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, assim como quatro mandados de detenção, cumpridos na passada terça-feira”.