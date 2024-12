O presidente da Assembleia da República inicia segunda-feira uma visita oficial de três dias a Cabo Verde, país que assinala dia 19 os 50 anos do acordo de independência, com reuniões institucionais e uma deslocação ao Tarrafal.

Segundo uma nota do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco realiza em Cabo Verde a primeira visita oficial bilateral do seu mandato, que terá como prioridades a promoção de “uma maior proximidade e colaboração” entre a Assembleia da República portuguesa e a Assembleia Nacional cabo-verdiana.

Durante os três dias em Cabo Verde, além de diversas reuniões institucionais com as mais altas autoridades cabo-verdianas, o presidente da Assembleia da República vai deslocar-se ao Museu da Resistência, no Tarrafal: uma deslocação considerada especialmente simbólica no cinquentenário do 25 de Abril de 1974. Visitará também a Escola Portuguesa e fecha o seu programa com um encontro com a comunidade portuguesa.

Na segunda-feira, ao início da tarde, José Pedro Aguiar-Branco visita a Assembleia Nacional de Cabo Verde, onde se reunirá com o seu homólogo, Austelino Tavares Correia, sendo depois recebido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelo Presidente da República, José Maria Neves.

Na manhã de terça-feira, José Pedro Aguiar-Branco visita a sala de sessões da Assembleia Nacional, onde lhe será apresentado um projeto de criação da base de dados de recurso terminológico jurídico-parlamentar digital.

Segue, depois, para a Escola Portuguesa da Praia, programa que tem previsto um encontro com alunos. Ainda neste dia, realiza uma visita guiada ao Museu da Resistência, no Tarrafal, em que irá depor uma coroa de flores em memória das vítimas.

No terceiro e último dia em Cabo Verde, na quarta-feira, assiste a uma sessão plenária da Assembleia Nacional e desloca-se à Universidade de Cabo Verde, ocasião em que irá proferir uma palestra aos estudantes sobre o tema “Porque é que a diplomacia parlamentar é mais importante hoje em dia?”

Antes de regressar a Lisboa, almoça com o Grupo Parlamentar de Amizade Cabo Verde-Portugal, visita a cidade velha da Praia e, ao fim da tarde, participa numa receção à comunidade portuguesa residente em Cabo Verde.