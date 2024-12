Em atualização

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, foi internado de emergência na última noite e está nos cuidados intensivos após ser submetido a uma cirurgia ao crânio. O Presidente está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para drenagem de um hematoma e “encontra-se bem”, informou o hospital em comunicado.

Depois de sentir fortes dores de cabeça, o Presidente do Brasil deslocou-se à unidade do hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde uma “ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10”, acrescenta o comunicado, referindo-se à queda que Lula sofreu em outubro.

Depois disso, o Presidente “foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma”. Segundo o jornal O Globo, a primeira-dama acompanhou o Presidente brasileiro na deslocação para São Paulo.

Esta terça-feira o hospital vai fazer uma conferência de imprensa para atualizar o estado de saúde de Lula da Silva.