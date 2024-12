O calendário não poderia ter mais jogos das mais diversas competições, a gestão que tem sido feita por parte de Ruben Amorim trouxe um novo “jogo” ao quotidiano do Manchester United – e nem mesmo a vitória no Etihad Stadium frente ao rival City veio serenar os ânimos em torno de uma decisão complicada mas que teve em campo o condão de colocar a “razão” do lado do treinador, que se tornou o primeiro técnico dos red devils a ganhar o primeiro dérbi da cidade desde Alex Ferguson já depois de ter goleado o conjunto de Guardiola na Liga dos Campeões pelo Sporting. Assim, em vez de Tottenham, Taça da Liga e possibilidade de chegar às meias-finais de uma prova muito valorizada em Inglaterra, falou-se de Marcus Rashford, de Garnacho e da possibilidade de os antigos indiscutíveis recuperarem o espaço que outrora tiveram na equipa inicial.

“Estamos melhor com o Marcus Rashford, é tão simples quanto isso. Vamos tentar diferentes coisas para o levar aos níveis que atingiu no passado. Este tipo de clubes precisa de grandes talentos e ele é um grande talento. Por isso, apenas precisa de jogar a um nível alto. Somente quero ajudá-lo. Se pode ser opção no próximo jogo com o Tottenham [para a Taça da Liga]? Se eles estiverem bem nos treinos, temos de fazer escolhas. Espero sempre o melhor de cada jogador todos os dias. Vamos ver depois do treino desta manhã. O meu foco é que todos os jogadores estejam ao seu melhor nível para preparar cada jogo”, tentou desvalorizar o treinador português, antes de comentar de forma mais específica uma entrevista do avançado.

“Novo desafio para o Rashford? Penso que ele tem razão, temos aqui um novo desafio, um desafio difícil, para mim o maior do futebol porque estamos numa situação complicada e, como já disse, este é um dos maiores clubes do mundo. É um novo desafio, o maior de todos. Realmente espero que os jogadores estejam preparados para isto. Se falei com ele? Ainda não. Dei um dia de folga ao plantel mas ele é nosso jogador e está pronto para o próximo jogo. Já falei com muitos jogadores individualmente e durante o treino quero tirar o melhor dele como jogador. Por isso não falo do futuro, apenas do presente. Quero o melhor para cada um deles e isso é um ponto chave para mim. Apenas quero vencer para ajudar a equipa”, frisou.

Esta quinta-feira, ainda com palavras de Ruben Amorim na mesma conferência de imprensa, o tema voltou à baila e com Garnacho também ao barulho. “Rashford? Se fosse eu, provavelmente teria falado com o técnico. É uma situação difícil de comentar. Se lhe der muita importância, terá grandes títulos nos jornais; se disser que não é um problema, os meus padrões estão a ficar baixos. Portanto, vou lidar com isso. O meu objetivo não é desviar a atenção do jogo, da equipa e do que fizemos no último jogo para colocá-la no Marcus. O que estou a dizer é que a equipa é mais importante do que o individual. Garnacho? “Está muito bem, treinou muito bem. Parece estar pouco chateado comigo e isso é perfeito. Fiquei muito, muito satisfeito, porque eu faria o mesmo. Está preparado para este jogo”, referiu o português sobre a dupla de avançados.

"I just want to help Marcus [Rashford]" ???? Ruben Amorim on the future of Marcus Rashford ???? pic.twitter.com/Ldx907Ns0S — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2024

Pelo peso dos nomes em causa, pouco ou nada se falou de um encontro em Londres que teria também uma importância grande para o Tottenham, uma equipa a viver uma temporada atípica no segundo ano de Ange Postecoglou no comando que tão depressa consegue desperdiçar dois golos de vantagem em casa frente ao Chelsea e perder como consegue golear fora o Southampton. Primeiro, todos queriam olhar para a ficha de jogo e, mais especificamente, para as presenças ou não de Rashford e Garnacho. Depois, aí sim, era tempo de jogo e com Ruben Amorim a tentar a primeira série de três vitórias consecutivas desde que assumiu o novo projeto do United para ter acesso às meias-finais onde já estavam Liverpool, Arsenal e Newcastle.

Não demorou a perceber-se aquilo que parece ser uma definição e com caminhos diferentes. Em relação a Garnacho, houve quase um “semi perdão” com o argentino a começar no banco mas a ser lançado na segunda parte com uma vontade que tentava justificar o regresso às opções. No que toca a Rashford, o cenário manteve-se complicado para o jogador, que falhou de novo a lista de Ruben Amorim em Londres. No entanto, e pelo mérito de quem “conta” à mistura, não foi disso que mais se falou no final de um encontro eletrizante e de desfecho imprevisível até ao final após parecer decidido que mostrou como o United mudou a maneira de ser mas continua à procura de uma maneira de estar… nas bolas paradas.

A primeira parte teve um ligeiro ascendente do Tottenham mas foi sobretudo definida pela eficácia na hora do remate. As tentativas foram as mesmas, o perigo também, a capacidade ou não de enquadrar todos esses tiros traçou a diferença entre ambos os conjuntos, com Dominic Solanke a aproveitar uma defesa incompleta de Bayindir para inaugurar o marcador numa recarga na área (15′). Bruno Fernandes ainda teve um remate com perigo ao lado da baliza de Fraser Forster mas a maioria dessas tentativas encontravam sempre um pé ou uma perna de um adversário a evitar que a bola se dirigisse para a baliza. Como um mal nunca vem só, e depois do azar de Mason Mount com o City, foi a ver de Lindelöf sair com um problema muscular ainda antes do intervalo, levando à entrada de Jonny Evans. Os londrinos ganhavam porque quiseram mais.

Ruben Amorim teria de fazer correções na equipa com e sem bola, com as transições defensivas a gerarem vários calafrios aos red devils e o setor defensivo a facilitar muitas vezes nas segundas bolas. Foi dessa forma que, logo no arranque do segundo tempo, Kulusevski aproveitou um corte incompleto de Lisandro Martínez na área após combinação entre Son e Maddison para rematar sem hipóteses para o 2-0 (46′). A situação ficava mais complicada, a situação ia complicar-se ainda mais: Solanke voltou a justificar a fortuna paga pelos spurs para ganharem um avançado goleador, ganhou espaço numa transição ofensiva rápida com vários elementos a dispararem para a frente e atirou rasteiro para aumentar para 3-0 (54′).

Em condições normais, o jogo estava acabado. Em condições que estivessem ligadas ao Manchester United, o jogo estava mais do que acabado e com tendência para terminar em goleada. Em condições “anormais” com este novo Manchester United, é um jogo que correr o risco de continuar em aberto. Assim foi mesmo.

Logo após o bis de Solanke, Ruben Amorim lançou Amad Diallo, Mainoo e Zirkzee para os lugares de Antony, Eriksen e Hjölund em busca de um sinal que pudesse funcionar como despertador para toda a equipa. Tocou duas vezes quase seguidas: Fraser Forster ainda teve uma defesa fantástica a um desvio de cabeça de Zirkzee sozinho na área (62′) mas facilitou num lance em que o neerlandês reduziu para 3-1 logo de seguida (63′) e fez ainda pior na sequência de um atraso em que estava sozinho, não quis bater logo na frente e acabou por atirar contra Amad Diallo fazendo o 3-2 (70′). Voltava a estar tudo em aberto, com muitos adeptos visitantes em delírio a puxar pelos jogadores e Mazraoui a ficar perto do empate num remate em arco na área que não ganhou a curva necessária. Garnacho também já estava em campo, Forster fez uma defesa incomum com os pés a nova tentativa de Diallo, Son marcou num canto direto em que Bayindir ficou a pedir um toque (que existiu) de Bergvall na pequena área (88′), Evans reduziu para 4-3 aos 90+4′. Com mais um par de minutos a história poderia ter sido diferente mas este United não tem nada a ver com o de Ten Hag.