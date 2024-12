O Papa Francisco nomeou esta sexta-feira José Miguel Pereira como novo bispo da Guarda, revelou o Vaticano.

O até agora membro do presbitério do Patriarcado de Lisboa sucede a Manuel Felício, que cumpre este sábado 20 anos desde que assumiu funções na Diocese da Guarda.

O novo prelado, de 53 anos, é o atual reitor do Seminário Maior de Cristo Rei do Olivais e vai ser ordenado bispo na Sé da Guarda, no dia 16 de março.

O novo bispo da Guarda nasceu em Lisboa onde se licenciou em Teologia na Universidade Católica Portuguesa.

Foi ordenado sacerdote em 1996 para o clero do Patriarcado de Lisboa e após a ordenação foi nomeado Prefeito do Seminário Menor de São José de Caparide, no Estoril (1996-1999).

Manuel Felício foi vice-reitor do Seminário Menor de Nossa Senhora da Graça, em Penafirme (1999-2007).

Desde 2011, que é reitor do Seminário Maior Cristo Rei dos Olivais.

Numa saudação à Diocese da Guarda, a que a agência Lusa teve acesso, José Miguel Pereira recordou as suas “raízes familiares no Fundão” e os “importantes momentos” do seu percurso vocacional “vividos nas Penhas Douradas e em Manteigas”.

Numa nota esta sexta-feira divulgada, o patriarca de Lisboa, Rui Valério, refere o novo bispo da Guarda é “um pastor tão dedicado, com provas dadas na arte de bem apascentar o povo de Deus”, referindo que “será sempre um filho de Lisboa”.