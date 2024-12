O militar hospitalizado depois de um incidente com uma arma de fogo e que se encontra no Hospital de São José tem neste momento um “prognóstico muito reservado”, de acordo com fonte oficial do Exército. O homem, com menos de 25 anos, foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, ao final desta manhã.

Até ao momento, não foram ainda adiantados detalhes sobre o incidente, com o Exército a dizer que está tudo em fase de investigação.

Num comunicado enviado às redações, o Exército português avançou que “acionou o apoio psicológico, direcionado à família e restantes militares de serviço, e notificou a Polícia Judiciária Militar”.