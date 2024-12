Portugal já recebeu o quinto cheque do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) no valor de 2,9 mil milhões de euros, anunciou a Comissão Europeia. Destes, 1,65 mil milhões é entregue sob a forma de subsídios e 1,25 mil milhões em empréstimos.

O pedido de pagamento do quinto cheque foi feito por Portugal em julho, cobrindo 42 metas e objetivos (27 marcos e 15 metas associados), incluindo reformas na política de energia ou na legislação de fomento do mercado de capitais.

Em novembro a Comissão emitiu um parecer positivo, que foi seguido do “sim” por parte do comité de Economia e Finanças do Conselho. O que permitiu o pagamento esta segunda-feira de mais 2,9 mil milhões, elevando para 11,39 mil milhões o valor já recebido por Portugal, 51,3% de um total de 22,2 mil milhões alocados ao país.

Em comunicado, Castro Almeida, ministro da Coesão Territorial e que tem a tutela do PRR, considera que “foi claro, desde o início, que atingir os objetivos do PRR exigiria ajustes profundos — na legislação, nos processos de gestão e na capacidade operacional. Tivemos de trabalhar em diversas frentes, mas os resultados provam que o esforço está a valer a pena: recuperámos os atrasos e estamos, agora, com um ligeiro avanço na execução.”

Além das reformas na área da energia e mercados de capitais, este cheque dependia de medidas na área da gestão de resíduos, além de investimentos na habitação, transportes públicos sustentáveis, capitalização de empresas, digitalização.

Em novembro, Portugal já fez o pedido para o pagamento do sexto cheque. O Ministério da Coesão Territorial comenta que “ao antecipar este envio para Bruxelas em várias semanas, Portugal garantiu que o objetivo de executar 40% dos marcos e metas até ao final de 2024 seria atingido”.