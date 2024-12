O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, retirou a José Armando Serra dos Reis a vice-presidência do município, com efeitos imediatos, e os pelouros, a partir de 1 de janeiro.

O despacho, a que a agência Lusa teve acesso, foi assinado em 20 de dezembro, e é referido que as funções e competências delegadas em Serra dos Reis passam para a tutela do presidente da Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Vítor Pereira, eleito pelo PS e a cumprir o terceiro e último mandato, não comentou a decisão, ao que a Lusa apurou assinada ao final do dia 20, antes do fim de semana e da tolerância de ponto de dois dias atribuída pelo município.

O até agora vice-presidente da autarquia, número dois na lista socialista nas últimas autárquicas, disse não ter sido informado previamente, garantiu não ter existido qualquer conversa nesse sentido com o presidente e adiantou ter tido conhecimento do despacho através da comunicação social.

“Determino a cessação de funções do vereador José Armando Serra dos Reis, na qualidade de vereador a tempo inteiro, a partir do dia 1 de janeiro de 2025”, é transmitido no documento.

No mesmo despacho, Vítor Pereira revoga a atribuição das funções de vice-presidente “com efeitos imediatos”, cargo que Serra dos Reis exercia desde julho de 2022.

Serra dos Reis, antigo presidente da concelhia do PS, foi presidente da Assembleia Municipal da Covilhã entre 2016 e 2017 e, desde então, exerceu funções executivas na autarquia liderada por Vítor Pereira.

O vice-presidente tinha os pelouros do Urbanismo; Ordenamento do Território; Ambiente; Desenvolvimento Rural; Gabinete Técnico Florestal e Áreas Protegidas e Sistema de Informação Geográfica.

Serra dos Reis era ainda responsável, em conjunto com o presidente, pela Fiscalização Municipal e Segurança e Proteção Civil.