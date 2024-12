O tesoureiro do partido britânico Reform UK anunciou que Elon Musk, o dono da Tesla e da rede social X, “é um de vários bilionários interessados em fazer doações aos reformistas liderados por Nigel Farage. Em declarações ao Financial Times, Nick Candy mostrou-se convencido de que desta forma vão conseguir angariar mais fundos do que qualquer outra força política.

“Temos vários bilionários preparados para doar ao partido, não só o Elon”, afirmou, sem revelar outros nomes. “O partido Reform é o disruptor. Esta é a ronda inicial, a série A”, acrescentou, prometendo uma “disrupção política como nunca antes vista.”

O partido político mais velho no mundo vai ser ultrapassado pelo partido político mais jovem do planeta”, defendeu.

Elon Musk conheceu Nigel Farage esta semana em Mar-a-Lago, a residência do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois do encontro, o líder dos reformistas já tinha antecipado que o bilionário estava a “pensar seriamente” fazer uma doação.

Cidadãos estrangeiros podem doar dinheiro a partidos políticos do Reino Unido, mas há uma condição: devem fazê-lo através de negócios britânicos dos quais são proprietários. No entanto, esta regra poderá mudar. A Comissão Eleitoral está em discussões com o governo para garantir que apenas lucros obtidos no Reino Unido possam ser doados aos partidos. O líder da comissão, Vijay Rangarajan, apelou recentemente ao fortalecimento das regras “para proteger o sistema eleitoral de interferências externas.”

Este domingo, a líder da Câmara dos Comuns, explicou que não há planos “imediatos” para introduzir restrições às doações vindas de fontes estrangeiras. “Mas temos um compromisso manifesto de olhar mais amplamente para o nosso regime eleitoral”, sublinhou, citada pelo jornal Guardian.