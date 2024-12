É uma tradição que se renova, e logo ao cair de um ano especialmente desafiante ao nível da saúde, tanto para o monarca como para a sua nora. Pouco antes do serviço religioso arrancar, pelas 11h00, a família real britânica cumpriu a habitual aparição pública em dia de Natal. A liderar o cortejo esteve Carlos III, acompanhado pela rainha Camilla. Rumo à igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, também os príncipes de Gales se juntaram ao percurso, com os três filhos. A princesa Ana não faltou à chamada, bem como as primas Beatrice (grávida do segundo filho e desaconselhada a viajar) e Zara Tindall. A moldura ficou completa pelos duques de Edimburgo, Eduardo e Sophie, ladeada pela filha Louise. O grande ausente foi o príncipe André, que para poupar mais constrangimentos ao Rei terá sido instado pelos membros da realeza a manter a distância dos festejos do clã em Norfolk, devido às notícias recentes que dão conta do envolvimento do duque de York em mais um escândalo, agora envolvendo espionagem chinesa.

A reunião em Sandringham, assistida por cerca de um milhar de curiosos, uma vez abertos ao público os portões da propriedade, foi registada a poucas horas da transmissão da mensagem anual do soberano à nação. Em 2024, pela primeira vez em 18 anos, foi filmada fora de uma residência real, neste caso numa antiga capela de hospital, numa alusão ao ano vivido pelos Windsor. O discurso irá para o ar pelas 15h00.

Quanto ao guarda-roupa, o verde foi o tom de eleição das duas principais figuras femininas. Para a ocasião, Kate Middleton voltou a confiar numa criação Sarah Burton para a Alexander McQueen, e não faltou um apontamento de xadrez ao pescoço.

Já a princesa real aderiu ao encarnado e também ele aderiu ao natalício tartan, agora na saia. Quanto a Carlos III, o seu sobretudo em cor camel é já uma instituição na quadra festiva. Conhecido pelo investimento em peças clássicas, feitas para durar, há mais de quatro décadas que a sua escolha de alfaiataria recai sobre a Anderson & Sheppard, histórica casa de Mayfair.

