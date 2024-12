Um avião da KLM que transportava 176 passageiros e seis tripulantes, e fazia a ligação entre Oslo e Amesterdão, fez uma aterragem de emergência no aeroporto de Sandefjord, a cerca de 120 quilómetros da capital norueguesa. Não há feridos a registar, mas a companhia aérea dos Países Baixos já disse que está a investigar.

Em comunicado, a KLM revela que durante a descolagem do voo KL1204 foi ouvido um “ruído forte” pelo que se decidiu desviar o voo para o aeroporto de Sandefjord. Mas a aterragem também não foi pacífica. “Após a aterragem, o Boeing 727 desviou-se da pista para a relva a baixa velocidade. Os 176 passageiros e os seis membros da tripulação não sofreram ferimentos e estão a ser acompanhados. As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas”, informa a companhia aérea.

Nas redes sociais estão a circular imagens do avião na relva, junto à pista de aterragem.

KL1204 in het gras na landing. Klapband. Via @mackjacklar https://t.co/cInL4FdUOp — Menno Swart (@MennoSwart) December 28, 2024

Segundo a norueguesa NRK, a polícia indicou que se tratou de uma “falha hidráulica”. O alerta foi dado pelas 18h46, hora local, este sábado. O avião viria a aterrar às 19h05 no aeroporto de Sandefjord. E cerca de uma hora depois começou a evacuação da aeronave. Os passageiros foram retirados em autocarros até ao terminal do aeroporto.

Os restantes voos de partida e chegada que estavam agendados este sábado no aeroporto foram cancelados, dado que o avião ainda se encontrava na pista, na noite de sábado, estando em curso as manobras para o retirar. O processo está a ser dificultado pela lama no solo, segundo a NRK.