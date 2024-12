O governador Mário Centeno já informou o Governo que o Banco de Portugal (BdP) não “não vai assumir qualquer despesa” do salário do novo secretário-geral do Governo, Hélder Rosalino, porque as “regras do Eurosistema” o proíbem. O novo secretário-geral do Governo, Hélder Rosalino, vai receber 15.905 euros por mês — que era o seu vencimento como consultor do BdP — mas, ao contrário do que acontece com membros de gabinetes do governo requisitados a outras entidades, o regulador não vai assumir qualquer custo.

Num esclarecimento emitido este sábado, o Banco de Portugal deixa claro que o próprio Mário Centeno transmitiu essa informação ao Governo “quando contactado informalmente sobre este tema.” A legislação diz que para que seja suportado pela instituição de origem é necessário que seja “mediante acordo deste.” Segundo o Correio da Manhã, Mário Centeno teria aceitado num primeiro contacto ser o BdP a pagar o vencimento de Rosalino, mas que a decisão não tinha sido confirmada.

O Banco de Portugal diz ainda que cabe “à secretaria-geral reembolsar o Banco de Portugal de alguma componente do regime da proteção social que tenha sido processada diretamente”. Ou seja: o BdP até pode continuar a pagar algumas prestações de proteção social a que Helder Rosalino tem direito durante o período em que este é secretário-geral do Governo, mas Centeno também exige que esse valor seja devolvido.

No caso de outras entidades, não sujeitas a regras bancárias, a prática tem sido diferente daquela que foi decidida por Mário Centeno: por exemplo, o vencimento do assessor do gabinete de Montenegro Marco Teresa é financiado pela instituição de origem. O mesmo acontece, por exemplo, com os 11 membros do gabinete do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que optaram pelo vencimento da instituição à qual foram requisitados.

Vencimento de origem de Rosalino superior ao de Montenegro

O valor do vencimento do novo secretário-geral do Governo foi avançado pelo Correio da Manhã e significa que o antigo secretário de Estado vai receber mais de 160% do que o valor definido na lei para o recém criado cargo. Hélder Rosalino pode ultrapassar o teto uma vez que a lei permite, precisamente, optar pelo vencimento de origem.

O vencimento bruto do primeiro-ministro é, já depois do fim do corte de 5%, de cerca de 8.600 euros (6.145,49. de vencimento base e 2.458,20 de despesas de representação). O que significa que o líder do Governo passa a ganhar menos do que um secretário-geral que tutela.

O objetivo do novo órgão criado passa, precisamente, por poupanças na Administração Pública. Segundo o comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, a nova secretaria-geral de apoio ao Governo resulta da extinção de nove entidades por fusão na secretaria-geral, permitindo cortar em 25% o número de cargos diretivos e gerando, desta forma, uma poupança de cerca de 4,1 milhões de euros por ano ao Estado. “Além da maior eficiência de recursos e qualidade do serviço resultante da centralização de funções horizontais numa entidade única, as entidades setoriais ganharão maior foco e capacidade para as atividades específicas às respetivas áreas governativas”, lê-se no comunicado.

Hélder Rosalino, de 56 anos, foi secretário de Estado da Administração Pública do governo chefiado por Pedro Passos Coelho. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE em 1991, pós-graduou-se em Fiscalidade pelo Instituto Superior de Gestão em 1998 e fez um curso de especialização em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa em 2006-2007. Entre 1991 e 1994 foi auditor Financeiro e de Gestão na Marconi.

A Hélder Rosalino irão juntar-se, neste novo órgão, Fátima Ferreira (secretária-geral adjunta da secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros), Filipe Pereira (secretário-geral adjunto da SG PCM), João Rolo (secretário-geral da secretaria-geral da Economia) e Mafalda Santos (auditora-chefe do Departamento de Estudos, Prospetiva e Estratégia do Tribunal de Contas).

Artigo atualizado às 12h12 com esclarecimentos do Banco de Portugal a garantir que não vai assumir qualquer despesa do vencimento de Helder Rosalino. O mesmo artigo tinha sido corrigido às 11h46 com a informação de que o valor só seria assumido pelo BdP mediante acordo.