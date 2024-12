Um homem ficou ferido este sábado com gravidade na sequência de uma queda ocorrida ao início da tarde quando praticava parapente junto à Fortaleza de Sagres, no Algarve, disse à Lusa Fonte da Proteção Civil.

De acordo com o comando regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o acidente ocorreu por volta das 14:00, “tendo o homem, de nacionalidade alemã, sido encontrado em paragem cardiorrespiratória e resgatado ao mar, pelas autoridades marítimas”.

A vítima foi assistida em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, e encaminhada para o Hospital de Lagos, referiu.

Por seu turno, o capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, disse à Lusa que “a vítima caiu para o mar, depois de perder altitude, enquanto praticava parapente juntamente com outras pessoas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a mesma fonte, o homem foi “encontrado à tona de água, pelo facto de estar equipado com um colete salva-vidas, que terá sido acionado automaticamente”.

Um outro praticante de parapente, também de nacionalidade alemã, sofreu algumas escoriações ao tentar socorrer a vítima, tendo sido assistido no local pelos profissionais de saúde do INEM, não necessitando de assistência hospitalar, notou a mesma fonte.

De acordo com as autoridades, “são desconhecidas as circusntâncias e as causas em que ocorreu o acidente”.

Para o local foram acionados 17 elementos dos bombeiros de Vila do Bispo, da Polícia Marítima, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Estação de Salva-vidas de Sagres, no Instituto de Socorros a Náufragos, apoiados por seis veículos e uma embarcação.