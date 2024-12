*Em atualização*

Avião que tinha saído de Bangkok, na Tailândia, e transportava 175 passageiros e seis membros da tripulação despenhou-se por volta das 09:07 (00:07 em Lisboa) quando aterrava no aeroporto de Muan, a cerca de 290 quilómetros de Seul. Agência de notícias sul coreana, Yohnap, avança que há 124 vítimas mortais confirmadas. As equipas de resgate estão no local. Os dois sobreviventes — um passageiro e um membro da tripulação — foram retirados da zona da cauda do avião e encaminhados para o hospital mais próximo onde estão a receber tratamento.

O Boeing 737-800 despenhou-se devido a uma avaria do trem de aterragem, possivelmente causada pela colisão com um pássaro, o que levou o avião a embater num muro. A Agência Nacional da Polícia enviou 169 investigadores forenses para ajudar a identificar as vítimas. Entre os 175 passageiros a bordo do voo, 173 eram cidadãos coreanos e dois eram tailandeses. À agência Yonhap, testemunhas do acidente afirmam ter visto chamas no motor do avião e ouvido várias explosões antes do incidente.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

O presidente em exercício do país, Choi Sang-mok, ordenou que fossem feitos todos os esforços possíveis nas operações de resgate após o acidente e a polícia também mobilizou unidades para a área. Todos os voos domésticos e internacionais de e para o aeroporto internacional de Muan foram cancelados após o acidente. .

A primeira-ministra da Tailândia expressou profundas condolências às famílias das pessoas afetadas pelo acidente através de uma publicação na rede social X. Paetongtarn Shinawatra disse ter ordenado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que prestasse assistência imediata aos tailandeses envolvidos no acidente.

Este é já um dos desastres mais mortíferos da história da aviação da Coreia do Sul.