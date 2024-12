Parece um romance dos antigos que nunca tem propriamente um capítulo final. Depois de ter sido o herói do dérbi de abril, ao marcar os dois golos da vitória do Sporting contra o Benfica em Alvalade, Geny Catamo voltou a ser decisivo no dérbi de dezembro: o moçambicano assinou o único golo do triunfo leonino perante os encarnados, garantindo o regresso da equipa de Rui Borges à liderança do Campeonato.

Geny Catamo chegou ao quarto golo na atual temporada, o terceiro na Primeira Liga, sendo que já tinha marcado ao FC Porto na vitória do Sporting contra os dragões. Na verdade, o último jogador leonino a marcar ao Benfica em épocas consecutivas tinha sido Matheus Nunes, que fez golo tanto na Luz como em Alvalade em 2020/21 e 2021/22.

O jogador de 23 anos, que foi titular no primeiro onze de Rui Borges enquanto treinador do Sporting, acabou por ser eleito o melhor elemento em campo e mostrou-se naturalmente satisfeito na zona de entrevistas rápidas. “Quero agradecer pelo prémio, mas é o resultado do trabalho de toda a equipa. Dia a dia, jogo a jogo. O mais importante já passou. Desfrutar do momento e passar o ano em primeiro, era um dos objetivos. É continuar. A seguir vem um jogo difícil e o foco está já aí”, começou por dizer, abordando depois a mudança de sistema implementada pelo novo treinador.

⭐️OUTROS DESTAQUES | Sporting 1 – 0 Benfica ◉ Geny Catamo ???????? habitou-se a decidir dérbies e agora não quer outra coisa. O moçambicano brilhou mas não apenas pelo golo, tendo terminado como o jogador com mais conduções progressivas (6) e aquele que ganhou mais metros "líquidos"… pic.twitter.com/iUzyr6Omga — GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2024

“Não foi assim tão difícil a adaptação ao novo sistema. Já tínhamos treinado e jogado desta maneira, bastou ouvir o trabalho do mister e o nosso talento e trabalho deu neste bom resultado para nós. Como já disse outras vezes, é um momento difícil. Resolvemos com trabalho no dia a dia e cá estamos nós, de volta às vitórias. Estamos de volta ao nosso lugar, somos campeões nacionais”, terminou Geny Catamo, que ainda terminou a partida enquanto jogador com mais conduções progressivas.

Nascido em Maputo em janeiro de 2001, o internacional moçambicano cumpriu a formação no CD Maxaquene, onde tinha a alcunha de “Messi”. Saiu para o Black Bulls em 2018 e deu nas vistas ao ponto de garantir um salto para Portugal, assinando pelo Amora, que está atualmente na Liga 3.

O Sporting conseguiu antecipar-se na contratação do jogador em 2019, depois de Geny Catamo ter cumprido apenas uma temporada no Amora, mas a verdade é que o moçambicano esteve muito perto de rumar ao FC Porto ainda antes de deixar o país africano — isto porque os dragões tinham uma parceria com o Black Bulls, de onde Catamo vinha e que até era investidor no Amora.

“O FC Porto tinha uma parceria com o Black Bulls para receber jogadores mediante certas condições previamente definidas e queria o Geny para o integrar na equipa Sub-19. No entanto, a parceria estava a expirar e nós entendemos que a transferência do jogador deveria ser feita noutros moldes, o que o FC Porto não aceitou. Isso foi em janeiro de 2018, quando o Geny estava prestes a completar 17 anos. Como o acordo com o FC Porto não avançou, decidimos inscrevê-lo no Amora e nessa época ainda fez alguns jogos pela equipa principal”, contou Junaide Lalgy, o presidente do Black Bulls, em entrevista ao jornal A Bola.

O moçambicano de 23 anos integrou a equipa de juniores do Sporting em 2019/20 e depressa justificou a chamada à seleção de Moçambique, onde se tornou o mais jovem de sempre a marcar na estreia pelos africanos. Representou a equipa B dos leões em 30 ocasiões e estreou-se pela equipa principal em dezembro de 2021, já com Ruben Amorim, substituindo Ricardo Esgaio na segunda parte de uma receção ao Portimonense em Alvalade.

O último jogador do Sporting a ⚽ marcar ao Benfica na Liga em épocas consecutivas tinha sido Matheus Nunes – marcou em Alvalade em 2020/21 (1-0) e na Luz em 2021/22 (1-3) pic.twitter.com/0y76CHl4V3 — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2024

Foi emprestado ao V. Guimarães em janeiro de 2022, incluído no negócio que levou Marcus Edwards para o Sporting, e assinou três assistências em 10 jogos pelos vimaranenses. Voltou a ser cedido no início de 2022/23, desta feita ao Marítimo, mas esteve sempre demasiado longe de ser indiscutível entre muitas lesões e uma equipa que acabou por descer à Segunda Liga. Regressou aos leões no verão de 2023, desta feita para ficar, e somou seis golos e cinco assistências em 41 jogos na última época, roubando a titularidade a Ricardo Esgaio na ala direita da equipa de Rúben Amorim e garantindo a convocatória para a CAN.