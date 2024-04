O conto de fadas começou na terça-feira. Na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, Geny Catamo entrou ao intervalo e esteve nos dois golos do Sporting contra o Benfica, tornando-se crucial para o apuramento para a final do Jamor. Mas o conto de fadas, como se percebeu, só teve o verdadeiro final feliz este sábado: Geny Catamo foi titular contra o Benfica, marcou no primeiro minuto e nos descontos e deu uma vitória que é um passo de gigante dos leões rumo à conquista do título.

Aos 23 anos, Geny Catamo está claramente a viver os dias mais bonitos da própria carreira. Nascido em Maputo em janeiro de 2001, o internacional moçambicano cumpriu a formação no CD Maxaquene, onde tinha a alcunha de “Messi”. Saiu para o Black Bulls em 2018 e deu nas vistas ao ponto de garantir um salto para Portugal, assinando pelo Amora, que está atualmente na Liga 3.

O Sporting conseguiu antecipar-se na contratação do jogador em 2019, depois de Geny Catamo ter cumprido apenas uma temporada no Amora, mas a verdade é que o moçambicano esteve muito perto de rumar ao FC Porto ainda antes de deixar o país africano — isto porque os dragões tinham uma parceria com o Black Bulls, de onde Catamo vinha e que até era investidor no Amora.

⚽⚽Bisa Geny Catamo: é a 1.ª vez que marca 2 golos num jogo pic.twitter.com/xgQShAC3IC — Playmaker (@playmaker_PT) April 6, 2024

“O FC Porto tinha uma parceria com o Black Bulls para receber jogadores mediante certas condições previamente definidas e queria o Geny para o integrar na equipa Sub-19. No entanto, a parceria estava a expirar e nós entendemos que a transferência do jogador deveria ser feita noutros moldes, o que o FC Porto não aceitou. Isso foi em janeiro de 2018, quando o Geny estava prestes a completar 17 anos. Como o acordo com o FC Porto não avançou, decidimos inscrevê-lo no Amora e nessa época ainda fez alguns jogos pela equipa principal”, contou Junaide Lalgy, o presidente do Black Bulls, em entrevista ao jornal A Bola.

O moçambicano de 23 anos integrou a equipa de juniores do Sporting em 2019/20 e depressa justificou a chamada à seleção de Moçambique, onde se tornou o mais jovem de sempre a marcar na estreia pelos africanos. Representou a equipa B dos leões em 30 ocasiões e estreou-se pela equipa principal em dezembro de 2021, já com Rúben Amorim, substituindo Ricardo Esgaio na segunda parte de uma receção ao Portimonense em Alvalade.

⚽ Golo no 1.º minuto: no dérbi entre Sporting e Benfica não acontecia desde 1992/93, da autoria de Balakov – os leões venceram por 2-0 pic.twitter.com/9jrN3nOPrQ — Playmaker (@playmaker_PT) April 6, 2024

Foi emprestado ao V. Guimarães em janeiro de 2022, incluído no negócio que levou Marcus Edwards para o Sporting, e assinou três assistências em 10 jogos pelos vimaranenses. Voltou a ser cedido no início de 2022/23, desta feita ao Marítimo, mas esteve sempre demasiado longe de ser indiscutível entre muitas lesões e uma equipa que acabou por descer à Segunda Liga. Regressou aos leões no verão passado, desta feita para ficar, e já leva seis golos e cinco assistências em 35 jogos, roubando a titularidade a Ricardo Esgaio na ala direita da equipa de Rúben Amorim e garantindo a convocatória para a CAN.

Este sábado, depois dos dois golos ao Benfica e de não conseguir conter as lágrimas na sequência do remate que deu a vitória do Sporting, Geny Catamo foi naturalmente eleito o melhor elemento em campo e sublinhou a felicidade na zona de entrevistas rápidas. “Isto significa muita coisa para mim e para o grupo também. É uma vitória importante. As lágrimas descrevem tudo. Não tenho palavras, estou muito feliz pela vitória e pelos três pontos”, começou por dizer.

Sporting mantém o estatuto 100% vitorioso em Alvalade neste campeonato: venceu os 14 jogos realizados em ???? casa na prova pic.twitter.com/ddtAl1nG9O — Playmaker (@playmaker_PT) April 6, 2024

“As minhas passagens pelo V. Guimarães e pelo Marítimo foram importantes, mas também não foram fáceis. Aqui tive a oportunidade de me afirmar. E cá estou, vou continuar a trabalhar. Já esperávamos um jogo difícil, mas também estávamos preparados. Agora é pensar jogo a jogo, porque o mais importante é o próximo jogo”, acrescentou o moçambicano, antes de abordar as chances de os leões voltarem a ser campeões nacionais.

“Ainda não ganhámos nada. Agora é pensar no Gil Vicente e pensar jogo a jogo. A quem é que dedico os golos? Dedico os golos ao meu filho e à minha mulher, que está grávida. Dedico aos dois. Espero chegar a casa e receber um beijo”, terminou.