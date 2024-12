Agradecimento aos adeptos, um ou outro comentário ao árbitro Fábio Veríssimo, caminhadas cabisbaixas rumo ao túnel de acesso aos balneários. Depois de ter conquistado a liderança da Primeira Liga na última jornada, o Benfica perdeu o dérbi em Alvalade frente ao Sporting e desceu de novo à terceira posição, a dois pontos dos leões e do FC Porto, que na véspera ganhara ao Boavista. À saída do estádio, na zona do Hall VIP do estádio, Florentino Luís, que saiu ao intervalo mas ficou no banco de suplentes, foi o primeiro a passar rumo ao autocarro quando Bruno Lage seguia ainda para a flash interview, ao passo que António Silva (que não saiu do banco de suplentes) ouviu a frase “Vai lá para a Juventus” quando passava por essa zona.

Era visível a frustração dos encarnados depois do desaire diante dos leões, o primeiro da era Bruno Lage desde que substituiu Roger Schmidt no comando após a quarta ronda do Campeonato e o primeiro da equipa da Luz desde a primeira jornada, quando perdeu em Famalicão (o alemão saiu após um empate em Moreira de Cónegos com o Moreirense). Com Lage, o Benfica somara oito triunfos consecutivos na Primeira Liga, teve depois o empate fora com o AVS e fez agora o segundo jogo nos últimos quatro a perder pontos.

Na primeira passagem pelo Benfica, Bruno Lage sofreu a primeira derrota no Campeonato apenas 21 jogos depois, algo que surgiu agora ao 12.º encontro (antes, dez vitórias e um empate). E esse desaire veio com um outro registo negativo: os encarnados ficaram em branco frente ao Sporting pela primeira vez desde fevereiro de 2021, quebrando uma série de dez partidas seguidas sempre a marcar ao velho rival.

Contas feitas, o Benfica chega à 16.ª jornada com o pior registo das últimas três temporadas (38 pontos), tendo o terceiro melhor ataque da prova (37 golos) e a melhor defesa a par do FC Porto (nove). Apesar desses dados, ninguém da parte dos encarnados considerou que algo fosse perdido em Alvalade, do capitão Nico Otamendi ao treinador Bruno Lage. E só mesmo num aspeto em específico não houve concordância.

“Oferecemos a primeira parte. No segundo tempo fomos mais dominantes, com um jogo mais de pressão, a tentar procurar o resultado. Fica esse sabor amargo de que o resultado podia ter sido diferente se a bola tivesse entrado mas lamentavelmente não saiu. Impacto? Se ganhássemos a mentalidade seria a mesma: continuar, jogo a jogo. Hoje não saiu. É pensar no próximo jogo, no próximo ano. O Campeonato é longo e temos de ter mentalidade sempre positiva. Viagem à Argentina? Estamos a falar de futebol. Em vez de focarmo-nos na família de cada um, nas viagens, é mentalizarmo-nos mais numa arbitragem em que quando o jogo estava parado deu seis minutos… Ficou curto. Mas temos de continuar…”, comentou Otamendi.

“Não vai ter impacto nenhum. Pela forma como a equipa jogou na segunda parte, não vai ter impacto nenhum. Estaria a dizer aqui a mesma coisa se tivesse vencido este jogo. Este campeonato vai ser disputado até ao fim, até pela forma como está organizado. As três equipas que estão na frente têm todas as condições e nós acreditamos que temos todas as condições para chegar ao fim e vencer o campeonato. Sobre a primeira parte, não concordo tanto com o Nico. Acho sim que o Sporting foi ligeiramente superior, porque nós também tivemos as nossas oportunidades de golo e podíamos ter feito um golo”, referiu Lage.