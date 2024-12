Penáltis sobre Quenda e Barreiro? Segunda amarelo perdoado a Otamendi? Os cinco casos do dérbi

Vinte e sete faltas repartidas quase a metade, cinco cartões amarelos sendo que dois foram por protestos e um por atraso na reposição de bola, um dérbi relativamente “calmo” face a outros no passado recente. Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, foi o nomeado para dirigir o primeiro dérbi da época entre Sporting e Benfica e não teve muitos casos para avaliar apesar dos protestos das duas equipas em lances nas grandes áreas, no critério disciplinar e, no final da partida, pelo tempo de compensação.

Os dois primeiros lances aconteceram na área do Benfica. Na primeira jogada, Geovany Quenda tentou o 1×1 com Alexander Bah, chegou mais cedo à bola (tanto que foi assinalado e bem pontapé de baliza) e acabou por cair após contacto com o lateral dos encarnados. Pouco depois, o mesmo Quenda cabeceou uma bola com Florentino Luís por perto na área mas o próprio Fábio Veríssimo mandou seguir ainda antes do VAR.

