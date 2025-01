A Câmara do Funchal removeu, até às 12:00 desta quarta-feira, mais de 15 toneladas de lixo gerado pelos festejos da passagem de ano, indicou a autarquia, referindo que a estimativa aponta para 33 toneladas em todo o concelho.

“Já recolhemos mais de 15 toneladas de resíduos, com um ritmo muito elevado a nível da limpeza e recolha de resíduos. No centro do Funchal, a limpeza está praticamente concluída, com cerca de 90% da baixa limpa”, explicou a presidente da autarquia, Cristina Pedra, citada num comunicado divulgado cerca das 13:00.

A operação mobilizou 123 trabalhadores e cerca de 20 viaturas, sendo que a Câmara Municipal instalou 300 contentores adicionais em diversos pontos distribuídos pelas dez freguesias do concelho.

Cristina Pedra prevê que, ao longo do dia, seja expectável atingir a marca de 33 toneladas de resíduos recolhidos, um número semelhante ao do ano passado.

A operação de limpeza prolonga-se até às 20:00, evoluindo das zonas centrais da cidade para ecopontos, miradouros e áreas periféricas.

Face ao ano passado, a quantidade de lixo recolhido na baixa funchalense registou um aumento, passando de 14,2 toneladas para mais de 15.

“O pequeno aumento do volume de resíduos recolhidos reflete a grande afluência de pessoas no Funchal, com um número recorde de [11] navios de cruzeiro e eventos de animação”, refere Cristina Pedra, destacando a grande adesão aos polos de atração da cidade, como o Parque de Santa Catarina.

A autarca disse, por outro lado, que a noite foi “relativamente tranquila” em termos de ocorrências, com registo de “alguns incêndios” na sequência da queima do fogo-de-artifício e “algumas intervenções de emergência pré-hospitalar.”

O esquema de segurança montado para a ocasião incluiu 150 agentes da PSP, nove elementos da Polícia Marítima e o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil, Bombeiros Sapadores, Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha Portuguesa.

Milhares de madeirenses e turistas assistiram ao espetáculo de fogo-de-artifício no Funchal, que assinalou a passagem de ano na Madeira, num período em que, de acordo com dados oficiais, a ocupação hoteleira na região ronda 100% e as estimativas apontam para uma população flutuante em terra de 90 mil pessoas.