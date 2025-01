Meghan Markle está de volta ao Instagram

Quase cinco anos depois, Meghan Markle está de regresso ao Instagram. A duquesa de Sussex partilhou no primeiro dia do ano um vídeo na sua nova conta da plataforma, cujo nome de usuário é @meghan. A Associated Press confirmou que a conta pertence a Meghan.

Já com mais de 700 mil seguidores, @meghan estreia-se em 2025 com uma fotografia de perfil a preto e branco e com uma primeira publicação: um vídeo no qual corre pela praia, vestida de branco, e escreve “2025” na areia, junto ao mar. Sem descrição e com os comentários desativados, acredita-se que tenha sido filmado pelo marido, o príncipe Harry, numa praia na Califórnia, onde o casal vive.