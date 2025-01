Foi detetado o primeiro caso da nova variante de mpox em França esta segunda-feira, avança a agência France Presse (AFP), citando um comunicado do Ministério da Saúde francês. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência global devido ao efeito desta estirpe clade 1b em África.

A nova variante teve a sua origem no centro do continente africano, predominante na República Democrática do Congo, mas as autoridades francesas confirmam que a doente não contraiu o vírus na região. No comunicado, a Saúde francesa informa que a mulher, diagnosticada em Rennes, no noroeste do país, esteve em contacto com duas pessoas que tinham viajado até ao hotspot da estirpe.

“As medidas de supervisão recomendadas foram implementadas”, anuncia o ministério, acrescentando estar a tentar investigar ao certo a origem da infeção e a identidade das pessoas que estiveram em contacto com a paciente zero. Não é um acontecimento inédito na Europa, tendo sido registados casos tanto na Alemanha como no Reino Unido, em outubro do ano passado, e já se propagou em cerca de 80 países.

A clade 1b é a variante com maior taxa de transmissibilidade e tem as consequências clínicas mais graves de todas as detetadas até à data. Em 100 casos, quatro resultam na morte do doente, de acordo com dados da OMS em setembro. Os resultados mais severos podem ser identificados em crianças, grávidas ou pessoas com sistemas imunitários já comprometidos.