Depois de duas derrotas consecutivas, era obrigatório ganhar. O Benfica conseguiu dar uma resposta clara aos desaires seguidos contra Sporting e Sp. Braga e venceu precisamente os minhotos para chegar à final da Taça da Liga. Pelo meio, realizou uma das melhores exibições das últimas semanas — e com direito à titularidade de Schjelderup, a dois golos de Di María e uma nova prestação impressionante de Álvaro Carreras.

O Benfica vai assim disputar a final da Taça da Liga pela nona vez, sendo que já conquistou a competição em sete ocasiões, e Bruno Lage vai estrear-se no jogo decisivo da prova. Os encarnados chegaram ao último jogo da Taça da Liga sem sofrer golos, algo que não acontecia há uma década, e somaram a 11.ª goleada da temporada — a 10.ª com o atual treinador.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Bruno Lage sublinhou o bom arranque do Benfica. “Voltámos a ter uma boa entrada e demos sequência a essa boa entrada. Tivemos a primeira oportunidade logo aos quatro minutos. E depois o domínio do jogo. Uma primeira parte muito boa e uma segunda parte muito boa. Agora é preparar a final da melhor maneira, porque queremos vencer. A equipa teve um comportamento muito bom, uma exibição muito boa. Uma oportunidade de voltar a defrontar o Sporting e conquistar um título”, atirou o treinador, garantindo que a vitória não funciona como “um clique”.

????Há 10 anos que o ????Benfica não chegava a uma final da ????Taça da Liga sem sofrer golos:

2024/25, 6 golos marcados e 0 sofridos

2014/15, 10 golos marcados e 0 sofridos pic.twitter.com/iH7nl88UAX — Playmaker (@playmaker_PT) January 8, 2025

“Isto não vai com cliques e com fomes. Vai com jogar de três em três dias… Saber recuperar. Temos de estar preparados para competir. Não é com cliques. Esta equipa trabalha bem. Tem jogadores de enorme qualidade. Frescos e determinados somos uma equipa que joga bom futebol. E temos a fome para vencer jogos”, explicou Lage.

Mais à frente, o técnico encarnado lembrou que o Benfica parte para a final com menos um dia de descanso do que o Sporting. “Temos de pensar na final, só temos dois dias. Jogamos ao terceiro dia. O Sporting parte em vantagem nesse sentido. Queremos sempre ter no mínimo três dias entre jogos. Não é possível. Numa só competição, era preferível uma equipa ter três dias e outra quatro dias. Isso não vai servir de desculpa e já estou a dizer agora. Sentimos que a equipa ia entrar determinada em busca do orgulho”, acrescentou.

????Há mais de 20 anos que o ????Benfica não tinha uma máxima diferença de 3+ golos de forma tão rápida frente ao SC Braga:

????03/04 SCB???? 0-3 ????SLB, Miguel 2', Sokota 23', Simão 31'

????24/25 SLB???? 3-0 ????SCB, Di María 27', 37' Carreras 28' pic.twitter.com/cemvgVnItm — Playmaker (@playmaker_PT) January 8, 2025

Por fim, Bruno Lage lembrou que o Benfica não conquista a Taça da Liga desde 2016 e que a prova é um objetivo da temporada. “É aprender. Temos de olhar para o que fizemos e levar energia positiva para o jogo. Sentir que voltámos a jogar a segunda parte que jogamos em Alvalade. Essa é a mensagem que passei aos jogadores. Quando cheguei disse que gostava de reescrever a história. E isso só se consegue com títulos”, terminou.