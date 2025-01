É a contra-ataque ao contra-ataque de Carlos Moedas. Os vereadores do PS na Câmara Municipal de Lisboa apresentaram esta quarta-feira uma proposta a solicitar ao Governo a “realização de uma sindicância para verificação do cumprimento da lei quanto à composição do órgão CML e legalidade das deliberações tomadas entre 16 de maio e 31 de dezembro de 2024”.

Em causa está ainda a troca de acusações entre socialistas e o executivo de Carlos Moedas sobre substituição de vereadores. Esta proposta surge depois de o Observador ter avançado esta quarta-feira que Carlos Moedas vai pedir um parecer externo sobre o conjunto de substituições de vereadores que ocorreram entre 2019 a 2021, quando Fernando Medina era presidente da Câmara, em particular na reta final do mandato.

Numa nota enviada à comunicação social, os socialistas referem-se a esta iniciativa de Carlos Moedas como “tardia” e como uma “manobra de distração para ocultar a sua incompetência, já que para qualquer esclarecimento pretendido bastaria consultar as atas das reuniões de Câmara de então”.

Os vereadores do PS entendem que, “no atual quadro de insegurança jurídica e de elevado risco para todas as deliberações, é imprescindível que se aplique o regime jurídico da tutela administrativa que permite, entre outras iniciativas, a realização de sindicâncias” que permitam a “indagação aos serviços quando existam sérios indícios de ilegalidades de atos de órgãos e serviços que, pelo seu volume e gravidade, não devam ser averiguados no âmbito de inquérito”.

O PS já tinha contestado a legalidade das decisões tomadas pelo atual executivo camarário a partir da tomada de posse da vereadora Joana Oliveira Costa, do CDS, que em maio substituiu Diogo Moura. Na comunicação divulgada esta quarta-feira, os vereadores asseguram que a “nota jurídica dos serviços da CML, que não encontrou irregularidades na tomada de posse de Joana Oliveira Costa apesar da Associação Nacional dos Municípios Portugueses as ter identificado claramente, não consegue enquadrar juridicamente as situações que se seguiram”.

“Esta convicção foi reforçada pela nota jurídica dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, só agora conhecida, que veio confirmar a existência de um problema grave a partir de 26 de junho de 2024, data em que Nuno Rocha Correia levantou a sua indisponibilidade temporária, assumindo-se como vereador de pleno direito”, relata-se ainda na nota emitida pelos socialistas, que dizem que, desde então, deu-se o “inexplicável fenómeno de substituído e substituta participarem nas mesmas reuniões, e do substituído ter substituído a substituta em várias delas”.

Os vereadores referem ainda que são os próprios serviços jurídicos da CML que propõem que se remeta o caso para a Procuradoria-Geral da República. “Recorde-se que existe uma dúvida legítima sobre a legalidade em que se encontra a CML desde que o jornal Expresso revelou em dezembro que, ao contrário do que a lei exige, a vereadora Joana Oliveira Costa assumiu o cargo sem que Nuno Rocha Correia, que a precedia na lista, tivesse renunciado ou suspendido o mandato”, acrescentam.

Para o PS em Lisboa, a ausência da obrigatória renúncia ou suspensão ao mandato, colocou em “situação irregular a composição do órgão Câmara Municipal”, circunstância que consideram ser “tão grave que pode invalidar todas as deliberações tomadas ao longo de mais de seis meses”. “Só o cabal esclarecimento desta situação inédita poderá proteger as decisões e a própria atividade da CML de um quadro de incerteza que é incompatível com o funcionamento desta instituição”, apelam ainda.