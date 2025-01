A Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, sublinha que “a segurança é uma propriedade inabalável” para o Governo e, numa audição no Parlamento, esta quarta-feira, diz sai em defesa da atuação das forças de segurança: “A polícia não representa uma ameaça à ordem pública, muitas vezes são eles as vítimas”, disse Margarida Blasco.

A ministra acrescenta que a ação policial no Martim Moniz, a 19 de dezembro, “foi organizada e delineada de acordo com a polícia e o Ministério Público”. “Se lerem a lei, isto são ações que têm de ser feitas num determinado contexto com indícios”, explica.

Questionada pela deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, sobre os indícios que motivaram a rusga no Martim Moniz, a ministra justifica que, neste caso, “havia, durante 2024, um conjunto de indícios de utilização de armas brancas e uma tentativa de homicídio”. Estes indícios, diz a ministra, “foram validados pelo Ministério Público”.

“O MP estava presente com os seus magistrados. Não foi o Governo que mandou os polícias fazer [a rusga no Martim Moniz]. Não podem dizer isso”, reforça.

António Rodrigues, deputado do PSD, defende a intervenção pública de Luís Montenegro, quando prestou esclarecimentos ao País sobre a segurança. “Primeiro-ministro não apontou o dedo a ninguém, é importante que os cidadãos se sintam seguros”.

Margarida Blasco concorda com as declarações do deputado do PSD e lembra que a “segurança não deve ser instrumentalizada”.

“As polícias são dos órgãos mais escrutinados do País. Se existem desvios na conduta [dos agentes], são abertos processos disciplinares. Quando há indícios de práticas desviantes são comunicadas ao MP”, responde também a ministra.

“Os temas são sérios, muito sérios. Impactam diretamente na vida de muitos cidadãos e profissionais das forças de segurança, que não devem ser usados como arma de arremesso político. Não é uma matéria trivial, a segurança. não pode ser usada ao favor de convicções políticas”, reforça.

A ministra está a ser ouvida na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição requerida por vários partidos, com motivações diferentes. Desde a morte de Odair Moniz na sequência de uma perseguição policial, à rusga polémica no Martim Moniz, passando ainda pelas bodycams e pela Polícia Municipal de Lisboa, são vários os temas que levaram muitos partidos a requerer a audição de Margarida Blasco. “Para este Governo, a segurança é uma propriedade inabalável. É um reflexo de um compromisso que assumimos com os portugueses”, começa por dizer a ministra, na intervenção inicial.

Bloco de Esquerda, Partido Socialista, PCP e Livre pediram a audição da ministra da Administração Interna para ouvir esclarecimentos sobre a atuação da Polícia de Segurança Pública na rusga realizada a 19 de dezembro. Estes partidos criticam “imagens impensáveis” com dezenas de pessoas encostadas à parede e a “proporcionalidade da operação”.

O Bloco mantém a tónica do policiamento na capital, desta vez com o dedo também apontado a Carlos Moedas, que anunciou que a Polícia Municipal da capital já está a fazer detenções. Os bloquistas colocam “sérias dúvidas do ponto de vista legal” e pedem esclarecimentos ao MAI.

O Livre também propõe a discussão da morte de Odair Moniz e da atuação policial no caso. As questões do partido prendem-se com as dúvidas que ainda persistem sobre o comportamento da PSP na perseguição policial que ditou a morte do homem de 43 anos no bairro da Cova da Moura.

É também pela morte de Odair Moniz, no caso os tumultos que sucederam esse homicídio, que o Chega requereu a audição de Margarida Blasco no parlamento.