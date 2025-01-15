Uma mulher francesa de 53 anos que acreditava estar numa relação amorosa com Brad Pitt há mais de um ano foi burlada em 830 mil euros pela pessoa que se fazia passar pelo ator norte-americano. Anne só percebeu que estava a ser enganada quando Pitt assumiu o relacionamento com a designer Ines de Ramon.
O caso remonta a fevereiro de 2023 quando, através da Inteligência Artificial (IA), o burlão se fez passar por Jane Etta Pitt, a mãe do ator, e começou a enviar mensagens a Anne afirmando que esta seria uma boa mulher para o seu filho. Na altura, a vítima estava em processo de divórcio com o seu ex-marido, um empresário milionário. Pouco depois, o burlão começou a entrar em contacto com Anne através de uma conta onde se fazia passar por Brad Pitt, afirmando que a mãe lhe havia contado tudo sobre ela. “Gostava de saber mais sobre ti”, disse numa mensagem à vítima, citada no The Guardian. “Mas gostava de saber se trabalhas na comunicação social, uma vez que protejo a minha vida privada”.
???????????? Voici les photos, prétendument envoyées par Brad Pitt, qui ont réussi à tromper Anne. https://t.co/rwf1QR6HLr pic.twitter.com/IJJEr14OiF
— AlertesInfos (@AlertesInfos) January 13, 2025
Ao longo de um ano e meio, Anne trocou mensagens com esta pessoa que acreditava ser Pitt. Com recurso a IA, o burlão criou fotografias do ator, mensagens de áudio, uma suposta cópia do seu passaporte e poemas onde declarava o seu amor à francesa. “Eu estava apaixonada pelo homem com quem conversava”, disse, numa entrevista à TF1, acrescentando que “ele sabia como falar com uma mulher”. No entanto, afirmou que no início chegou a pensar que podia ser falso: “Mas eu não estou habituada às redes sociais e não compreendia bem o que me estava a acontecer.”
Entre as conversas que tinham, Anne desabafou sobre o seu divórcio, revelando a quantia monetária que recebeu pelo acordo. Foi a partir daí que o burlão começou a enviar fotografias de Pitt no hospital, pedindo que o ajudasse com o tratamento para um cancro nos rins, justificando não ter dinheiro na sequência do seu divórcio com Angelina Jolie. Anne enviou por isso 830 mil euros para uma conta na Turquia. As autoridades locais já se encontram a investigar o caso.
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Na entrevista à TF1, revelou que foi só no verão de 2024 que percebeu que estava a ser burlada, quando Brad Pitt foi fotografado com a sua atual namorada, a designer Ines de Ramon. “Pergunto-me porque é que me escolheram para fazer um mal como este”, disse, acrescentando: “Eu nunca fiz mal a ninguém. Estas pessoas merecem o inferno”.
Desde a entrevista, a história de Anne ficou viral, com vários utilizadores a ridicularizarem o caso nas redes sociais, entre eles a página do X da equipa de futebol francesa Toulouse FC, que escreveu uma publicação entretanto apagada: “Olá Anne, o Brad disse-nos que estaria no Estádio na quarta-feira para o #TFCLAVAL. E tu? Incluímos o link para comprares o teu bilhete. Vemo-nos na quarta-feira”, citou a Euro News. Também no X, a Netflix França começou a promover “quatro filmes para ver com Brad Pitt”.
4 films à voir avec Brad Pitt (promis)
c’est cadeau. pic.twitter.com/mpe76GoLOk
— Netflix France (@NetflixFR) January 13, 2025