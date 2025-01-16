Havai. Erupção do Vulcão Kilauea intensifica-se e fluxo de lava atinge cerca de 60 metros de altura

O Observatório, que faz parte do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, emitiu alerta laranja. Garante que a erupção não representa perigo para “pessoas e infraestruturas” próximas. Ainda assim, alerta para a concentração elevada de dióxido de enxofre na atmosfera, uma substância que pode afetar o sistema respiratório, em particular, “das pessoas mais sensíveis”. O vulcão localiza-se na Big Island — a maior ilha do arquipélago do Havai.

A porta-voz do Parque Nacional dos Vulcões, no Havai, citada pela Associated Press relata “muito movimento” na área, com “pessoas ansiosas para ver a erupção” e é esperado que o “número de visitas aumente”. Vários visitantes observaram a erupção, a partir de um miradouro do parque.

Kīlauea volcano's eruption resumed this morning 1/15/25, and the park is busy! Eruption viewing and safety tips here: https://t.co/XXQgMMB2MR NPS Photo/J.Wei pic.twitter.com/gwEPORj9JR — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) January 16, 2025

O jornal local Kauai Now escreve que, na sequência do aumento da atividade do vulcão, foram registados “cinco pequenos sismos”, desde a manhã de quarta-feira.

De acordo com o Hawaii News Now, a mais recente erupção do Kilauea começou no dia 23 de dezembro e abrandou a 6 de janeiro, até recomeçar em força na manhã de quarta-feira.

Editado por Carlos Diogo Santos