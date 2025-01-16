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Havai. Erupção do Vulcão Kilauea intensifica-se e fluxo de lava atinge cerca de 60 metros de altura

Este artigo tem mais de 1 ano

Vulcão mais ativo do mundo está em erupção desde 23 de dezembro. Lava já ocupa pelo menos 10% da superfície da cratera. Autoridades garantem que "não representa perigo para pessoas e infraestruturas".

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O vulcão localiza-se na Big Island — a maior ilha do arquipélago do Havai

Anadolu via Getty Images

O vulcão localiza-se na Big Island — a maior ilha do arquipélago do Havai

Anadolu via Getty Images

A erupção do vulcão Kilauea, no Havai, intensificou-se na quarta-feira. O vulcão está em erupção desde 23 de dezembro e, depois de nove dias de pausa, a sua atividade tornou-se mais acentuada.

O Observatório de Vulcões do Havai informa que a erupção do Kilauea, o vulcão mais ativo do mundo, recomeçou, na manhã de quarta-feira, com um “pequeno fluxo de lava a sair da abertura norte” da cratera Halemaʻumaʻu. Pouco depois, o fluxo de lava aumentou, tornando-se “mais forte”. O fluxo de lava atinge cerca de 60 metros de altura, quando é expelido, e já ocupa pelo menos 10% da superfície da cratera.

O Observatório, que faz parte do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, emitiu alerta laranja. Garante que a erupção não representa perigo para “pessoas e infraestruturas” próximas. Ainda assim, alerta para a concentração elevada de dióxido de enxofre na atmosfera, uma substância que pode afetar o sistema respiratório, em particular, “das pessoas mais sensíveis”. O vulcão localiza-se na Big Island — a maior ilha do arquipélago do Havai.

A porta-voz do Parque Nacional dos Vulcões, no Havai, citada pela Associated Press relata “muito movimento” na área, com “pessoas ansiosas para ver a erupção” e é esperado que o “número de visitas aumente”. Vários visitantes observaram a erupção, a partir de um miradouro do parque.

O jornal local Kauai Now escreve que, na sequência do aumento da atividade do vulcão, foram registados “cinco pequenos sismos”, desde a manhã de quarta-feira.

De acordo com o Hawaii News Now, a mais recente erupção do Kilauea começou no dia 23 de dezembro e abrandou a 6 de janeiro, até recomeçar em força na manhã de quarta-feira.

Editado por Carlos Diogo Santos

Proponha uma correção, sugira uma pista: rsa@observador.pt

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