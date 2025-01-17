O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, nomeou esta sexta-feira a antiga juíza e ministra da Justiça Maria Benvinda Levi para o cargo de primeira-ministra, continuando no novo Governo nas mesmas funções apenas o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume.

O novo executivo, anunciado esta sexta-feira em comunicado pela Presidência da República, conforme despachos do chefe de Estado, empossado na quarta-feira, conta com 12 ministros, além da primeira-ministra.

Maria Benvinda Delfina Levi, 55 anos, nasceu em Maxixe, província de Inhambane, é licenciada em Direito, foi juíza presidente do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo e ministra da Justiça de 2008 a 2015, tendo sido Conselheira do Presidente da República anterior, Filipe Nyusi, até à sua exoneração, em 14 de janeiro último.