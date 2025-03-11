O dinheiro físico a circular em Moçambique voltou a aumentar em dezembro, pelo décimo mês consecutivo e 3% face a novembro, ultrapassando os 71.512 milhões de meticais (1.032 milhões de euros), segundo dados do banco central.

De acordo com um relatório do Banco de Moçambique, o dinheiro em circulação em novembro no país ascendia a 69.359 milhões de meticais (1.001 milhões de euros), após novo aumento de 3% face a outubro.

Desde o início do ano de 2024, quando estavam em circulação 63.231 milhões de meticais (913,1 milhões de euros) em notas e moedas, esse valor já cresceu 13%, sobretudo a partir de maio, antecedendo a entrada em circulação de uma nova série, renovando em dezembro valores máximos.

A retirada de dinheiro de circulação é uma prática habitual da política monetária contracionista, de redução da oferta de moeda, normalmente utilizada pelos bancos centrais para conter a subida de preços.

Moçambique registou em dezembro um aumento mensal de 1,6%, fechando o ano de 2024 com uma inflação de 4,15%, indicam dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano.

Moçambique introduziu em 16 de junho do ano passado uma nova série de notas e moedas de metical, que vão substituir progressivamente as que circulam desde 2006, anunciou o governador do banco central.

“Os bancos centrais tendem a fazer a revisão das suas notas e moedas em circulação a cada cinco anos, por forma a adequá-las às novas tendências de design, segurança e outros elementos contextuais”, explicou na altura Rogério Zandamela, justificando que a instituição “decidiu pela revisão das notas e moedas do metical”.

“A temática das notas e moedas do metical da série 2024 conserva presente a tradição do enaltecimento dos valores do nosso património cultural, histórico e faunístico”, afirmou.

A nova série, lançada no dia do metical — a moeda moçambicana foi lançada em 16 de junho de 1975 –, manteve as anteriores seis notas bancárias.

“As denominações de 1.000, 500 e 200 meticais em substrato de papel, e as denominações de 100, 50 e 20 meticais em substrato de polímero”, explicou Rogério Zandamela.

Já nas moedas, a nova série retirou as de 20 e cinco centavos, “mantendo-se as denominações de 10, cinco, dois e um metical, e as de 50, dez e um centavo”.

“As novas notas e moedas de metical circularão em simultâneo com as séries de notas e moedas emitidas desde 01 de julho de 2006, que continua igualmente a ter o curso legal obrigatório e poder liberatório pleno e ilimitado dentro do território nacional”, acrescentou o governador.