Um sismo com uma magnitude de 4,2 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira na ilha de São Miguel, no grupo Oriental dos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA indica que o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores às 17h13 locais (18h13 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 25 quilómetros (km) a sul-sudeste de Faial da Terra, no concelho da Povoação.

“De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, indica o IPMA.

O abalo foi registado no dia seguinte à ocorrência de um de maior magnitude — 5,3 segundo o IPMA e 5,1 segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) – registado às 07h14 locais de terça-feira (08h14 em Lisboa) e com epicentro a cerca de 25 quilómetros a sul-sudeste de Faial da Terra.

Este evento de maior magnitude foi sentido “em praticamente toda a ilha de São Miguel” e também na ilha de Santa Maria, no grupo Oriental, segundo o CIVISA.

Na terça-feira foram registadas cerca de 40 réplicas deste sismo, “o que é natural neste tipo de situações“, segundo a presidente do CIVISA, Gabriela Queiroz.

“Tendo em consideração a zona epicentral, já no passado ocorreram situações semelhantes em que, após um sismo mais forte, há depois um conjunto de réplicas que, tendencialmente, vão diminuindo ao longo do tempo, não se podendo excluir, naturalmente, a existência de sismos que podem voltar a ser sentidos pela população”, justificou.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”.

Já com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é “sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados”, descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Neste grau, “as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se” e “os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação”.