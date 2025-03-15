Chocolate, pistachio e kadaif: a tablete de chocolate do Dubai que toda a gente quer

Uma tablete de chocolate recheada com pistachio e kadaif, uma massa doce de origem turca usada em sobremesas no Médio Oriente, que só está disponível no Dubai e em Abu Dhabi é o segredo para o sucesso? Seja pelo aspeto guloso, seja pelo facto de estar, fisicamente, demasiado longe para ser devorado, a verdade é que a fama foi tanta que este chamado chocolate do Dubai ficou viral nas redes sociais. E tudo começou com um vídeo (quase) ASMR de uma tiktoker a experimentá-lo em 2023.
A 18 de dezembro de 2023, a criadora de conteúdos Maria Vehera partilhou um TikTok no qual prova o chocolate do Dubai, mostrando a crocância que o caracteriza por fora e a cremosidade que o distingue por dentro. “Não consigo explicar o quão bom isto é. Quando um chocolate, uma sobremesa e uma obra de arte se juntam é isto que o que se recebe”, escreveu na descrição do vídeo que, aos dias de hoje, já conta com 6,6 milhões de gostos e 66,1 mil comentários.
@mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! ???? "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr #foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257
Qual Toblerone dos seus tempos áureos, o chocolate do Dubai é assim o mais recente motivo para voar até lá — ou para encarnar um chocolateiro e interpretá-lo de raiz em casa. Criado em 2021 por Sarah Hamouda, fundadora da Fix Dessert Chocolatier, foi de forma orgânica que ao longo dos últimos quatro anos foi fazendo o seu caminho até ao lugar onde está hoje. Mas, a questão é: como é que alguém se lembrou de fazer algo tão apelativo tanto ao olhar como à barriga? Numa entrevista à Vogue Arábia, Hamouda revela que o conceito nasceu de um momento profundamente pessoal: um desejo de gravidez. “Dei por mim à procura de algo verdadeiramente indulgente, diferente de tudo o que existe nas lojas. Não se tratava apenas de fazer uma tablete de chocolate, tratava-se de criar uma experiência tão única que cada dentada evocaria uma memória especial. O desejo de distinção e ligação moldou a base da nossa marca”, explica a fundadora.
A verdade é que a vontade por torná-lo único fez com que tantos lhe quisessem pôr mão em cima, sendo assim muito difícil de adquirir. Para além de apenas estar à venda (por 20 euros cada) naquelas duas cidades dos Emirados Árabes Unidos, a Fix Dessert Chocolatier lança dois lotes de chocolates do Dubai por dia, que acabam por esgotar rapidamente.
Quanto ao maior mercado de chocolate do mundo, o fenómeno chegou à Europa através de marcas chocolateiras que decidiram recriar o produto da Fix Dessert Chocolatier. Em novembro de 2024, a cidade alemã de Aachen viu centenas de pessoas a esperarem na fila da Lindt para provarem o chocolate do Dubai. De acordo com o Independent, executivos da Lindt quiseram mostrar que a chocolataria suíça, com quase 180 anos de existência, pode misturar-se com um produto inventado pela primeira vez por um “principiante dos Emirados”.
Já em Portugal, a Lindt também vende por cá, mas rapidamente se viu sem stock em Lisboa depois de os ter colocado à venda esta segunda-feira, 10 de março. Face à grande procura, e ao fenómeno nas redes sociais, são vários os cafés e marcas de chocolates que decidiram também interpretar a receita e pô-la à venda, com o café The Folks, por exemplo, a vender o chocolate do Dubai por 16 euros. No Instagram são também várias as marcas a entrar na tendência, com páginas como a Big Tablete, que tem a edição limitada disponível desde novembro, e a Pali Cakes, que tem enviado o seu chocolate a criadoras de conteúdos, que partilham depois a experiência nas redes sociais, continuando assim a fazer crescer o fenómeno.
@caracoroa Experimentámos o famoso e viral chocolate do Dubai! ???? #chocolate #chocolatedubai #lindt #lindtchocolate #trend #viral #tiktokportugal #foryoupage ♬ som original - Cara Coroa
@miateixeiradequeiroz Dubai chocolate ???? no @The Folks | Coffee Lisbon ♬ som original - Mia teixeira de queiroz