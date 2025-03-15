Chocolate, pistachio e kadaif: a tablete de chocolate do Dubai que toda a gente quer

Qual Toblerone dos seus tempos áureos, o chocolate do Dubai é assim o mais recente motivo para voar até lá — ou para encarnar um chocolateiro e interpretá-lo de raiz em casa. Criado em 2021 por Sarah Hamouda, fundadora da Fix Dessert Chocolatier, foi de forma orgânica que ao longo dos últimos quatro anos foi fazendo o seu caminho até ao lugar onde está hoje. Mas, a questão é: como é que alguém se lembrou de fazer algo tão apelativo tanto ao olhar como à barriga? Numa entrevista à Vogue Arábia, Hamouda revela que o conceito nasceu de um momento profundamente pessoal: um desejo de gravidez. “Dei por mim à procura de algo verdadeiramente indulgente, diferente de tudo o que existe nas lojas. Não se tratava apenas de fazer uma tablete de chocolate, tratava-se de criar uma experiência tão única que cada dentada evocaria uma memória especial. O desejo de distinção e ligação moldou a base da nossa marca”, explica a fundadora.

A verdade é que a vontade por torná-lo único fez com que tantos lhe quisessem pôr mão em cima, sendo assim muito difícil de adquirir. Para além de apenas estar à venda (por 20 euros cada) naquelas duas cidades dos Emirados Árabes Unidos, a Fix Dessert Chocolatier lança dois lotes de chocolates do Dubai por dia, que acabam por esgotar rapidamente.

Quanto ao maior mercado de chocolate do mundo, o fenómeno chegou à Europa através de marcas chocolateiras que decidiram recriar o produto da Fix Dessert Chocolatier. Em novembro de 2024, a cidade alemã de Aachen viu centenas de pessoas a esperarem na fila da Lindt para provarem o chocolate do Dubai. De acordo com o Independent, executivos da Lindt quiseram mostrar que a chocolataria suíça, com quase 180 anos de existência, pode misturar-se com um produto inventado pela primeira vez por um “principiante dos Emirados”.

Já em Portugal, a Lindt também vende por cá, mas rapidamente se viu sem stock em Lisboa depois de os ter colocado à venda esta segunda-feira, 10 de março. Face à grande procura, e ao fenómeno nas redes sociais, são vários os cafés e marcas de chocolates que decidiram também interpretar a receita e pô-la à venda, com o café The Folks, por exemplo, a vender o chocolate do Dubai por 16 euros. No Instagram são também várias as marcas a entrar na tendência, com páginas como a Big Tablete, que tem a edição limitada disponível desde novembro, e a Pali Cakes, que tem enviado o seu chocolate a criadoras de conteúdos, que partilham depois a experiência nas redes sociais, continuando assim a fazer crescer o fenómeno.