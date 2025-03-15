1230,3kWh poupados 1230,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Chocolate, pistachio e kadaif: a tablete de chocolate do Dubai que toda a gente quer

Este artigo tem mais de 1 ano

Chama-se chocolate do Dubai, ficou viral nas redes sociais pelo aspeto guloso e toda a gente o quer. Vende-se apenas nos Emirados mas em Portugal há quem o recrie, com chocolateiras a ficar sem stock.

i

O chocolate do Dubai foi criado em 2021 pela Fix Dessert Chocolatier

O chocolate do Dubai foi criado em 2021 pela Fix Dessert Chocolatier

Uma tablete de chocolate recheada com pistachio e kadaif, uma massa doce de origem turca usada em sobremesas no Médio Oriente, que só está disponível no Dubai e em Abu Dhabi é o segredo para o sucesso? Seja pelo aspeto guloso, seja pelo facto de estar, fisicamente, demasiado longe para ser devorado, a verdade é que a fama foi tanta que este chamado chocolate do Dubai ficou viral nas redes sociais. E tudo começou com um vídeo (quase) ASMR de uma tiktoker a experimentá-lo em 2023.

A 18 de dezembro de 2023, a criadora de conteúdos Maria Vehera partilhou um TikTok no qual prova o chocolate do Dubai, mostrando a crocância que o caracteriza por fora e a cremosidade que o distingue por dentro. “Não consigo explicar o quão bom isto é. Quando um chocolate, uma sobremesa e uma obra de arte se juntam é isto que o que se recebe”, escreveu na descrição do vídeo que, aos dias de hoje, já conta com 6,6 milhões de gostos e 66,1 mil comentários.

@mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! ???? "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr #foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257

Qual Toblerone dos seus tempos áureos, o chocolate do Dubai é assim o mais recente motivo para voar até lá — ou para encarnar um chocolateiro e interpretá-lo de raiz em casa. Criado em 2021 por Sarah Hamouda, fundadora da Fix Dessert Chocolatier, foi de forma orgânica que ao longo dos últimos quatro anos foi fazendo o seu caminho até ao lugar onde está hoje. Mas, a questão é: como é que alguém se lembrou de fazer algo tão apelativo tanto ao olhar como à barriga? Numa entrevista à Vogue Arábia, Hamouda revela que o conceito nasceu de um momento profundamente pessoal: um desejo de gravidez. “Dei por mim à procura de algo verdadeiramente indulgente, diferente de tudo o que existe nas lojas. Não se tratava apenas de fazer uma tablete de chocolate, tratava-se de criar uma experiência tão única que cada dentada evocaria uma memória especial. O desejo de distinção e ligação moldou a base da nossa marca”, explica a fundadora.

A verdade é que a vontade por torná-lo único fez com que tantos lhe quisessem pôr mão em cima, sendo assim muito difícil de adquirir. Para além de apenas estar à venda (por 20 euros cada) naquelas duas cidades dos Emirados Árabes Unidos, a Fix Dessert Chocolatier lança dois lotes de chocolates do Dubai por dia, que acabam por esgotar rapidamente.

Quanto ao maior mercado de chocolate do mundo, o fenómeno chegou à Europa através de marcas chocolateiras que decidiram recriar o produto da Fix Dessert Chocolatier. Em novembro de 2024, a cidade alemã de Aachen viu centenas de pessoas a esperarem na fila da Lindt para provarem o chocolate do Dubai. De acordo com o Independent, executivos da Lindt quiseram mostrar que a chocolataria suíça, com quase 180 anos de existência, pode misturar-se com um produto inventado pela primeira vez por um “principiante dos Emirados”.

Já em Portugal, a Lindt também vende por cá, mas rapidamente se viu sem stock em Lisboa depois de os ter colocado à venda esta segunda-feira, 10 de março. Face à grande procura, e ao fenómeno nas redes sociais, são vários os cafés e marcas de chocolates que decidiram também interpretar a receita e pô-la à venda, com o café The Folks, por exemplo, a vender o chocolate do Dubai por 16 euros. No Instagram são também várias as marcas a entrar na tendência, com páginas como a Big Tablete, que tem a edição limitada disponível desde novembro, e a Pali Cakes, que tem enviado o seu chocolate a criadoras de conteúdos, que partilham depois a experiência nas redes sociais, continuando assim a fazer crescer o fenómeno.

@caracoroa Experimentámos o famoso e viral chocolate do Dubai! ???? #chocolate #chocolatedubai #lindt #lindtchocolate #trend #viral #tiktokportugal #foryoupage ♬ som original - Cara Coroa
@miateixeiradequeiroz Dubai chocolate ???? no @The Folks | Coffee Lisbon ♬ som original - Mia teixeira de queiroz
Proponha uma correção, sugira uma pista: csobral@observador.pt

Recomendamos
Tratar da Saúde

O chocolate provoca ou não borbulhas?

Óbidos

Óbidos. Festival de Chocolate decorre em março com tema Arte

Doçaria

A receita do Bolo de Chocolate Trump 

Comércio

Preço do cacau desce 45% desde janeiro

Populares
Família Real Britânica

Kate cruza pérolas de Diana e ametista raro de Camilla 

Joias

MUDE. Toda a beleza do mundo em 502 joias contemporâneas

Economia

Sustentabilidade da NEYA Hotels reconhecida pela B Corp 

Casas Reais

Princesa Astrid da Noruega foi sepultada esta terça-feira

Últimas
Boa moeda, má moeda

O seu salário está alinhado com o mercado?

Professores

Fenprof leva pagamento de exames à Provedora

Combustível

PS quer esclarecer alegado envio de reservas para França

Aveiro

Moscas cancelam aulas em sete escolas de Vagos

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.