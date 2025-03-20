O mau tempo, com chuva e vento forte, que provocou queda de árvores e de infraestruturas, obrigando ao corte de estradas e de linhas de caminho de ferro, vai manter-se até sábado. O temporal, que se fez sentir na última noite e madrugada atingiu particularmente a zona da Grande Lisboa. A rajada de vento mais intensa registou-se às 1h30 desta quinta-feira no Cabo da Roca e atingiu 169,2 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Desde a meia-noite de quarta-feira, registaram-se já mais de oito mil ocorrências em todo o país. Quinze pessoas ficaram desalojadas e outras 13 foram deslocadas, tendo já regressado a casa. Uma mulher ficou ferida com gravidade em Sintra e está internada no hospital São Francisco Xavier, com prognóstico “muito reservado”.

A circulação ferroviária na linha de Cascais esteve condicionada, mas foi retomada pelas 17h30 desta quinta-feira, efetuando-se agora em todos os troços. Já a circulação de comboios na ponte 25 de Abril esteve suspensa, mas também já foi restabelecida.

O Metropolitano de Lisboa anunciou que vai manter abertas esta madrugada, de quinta para sexta-feira, as estações de Santa Apolónia (norte, passeio junto ao edifício da estação), Oriente (entrada pelo portão lado Tejo/centro comercial) e Rossio (entrada pelo portão da Praça da Figueira, junto ao Rossio) devido às condições meteorológicas.

Durante a madrugada, o vento fez uma barcaça soltar-se e derramar combustível, mais especificamente gasóleo e hidrocarboneto, no cais da Matinha, em Lisboa. Paulo Vicente, capitão do Porto de Lisboa, disse à agência Lusa que o derrame foi “em quantidade reduzida e permitiu a atenção com matéria absorvente”, tendo sido “combatido e controlado”. “O derrame está contido, mas estamos a monitorizar”, referiu, acrescentando que a empresa responsável (ETE) está a “fazer um plano de reflutuação para normalizar” a embarcação.

A tempestade “Martinho” levou ao encerramento de alguns monumentos por segurança, como o Castelo de São Jorge em Lisboa e a Casa das Histórias de Paula Rego em Cascais. O Museu Nacional de História Natural e da Ciência revelou que encerrou os jardins devido a “alguns danos”, estando a decorrer trabalhos de remoção e limpeza. O Jardim Botânico de Lisboa e o Jardim Botânico Tropical também estarão encerrados na sexta-feira: “Neste sentido, o programa do Dia Internacional das Florestas está cancelado assim como, todas as atividades programadas para estes dias.”

Estrada da Luz, Lisboa 30 fotos

Ainda em Lisboa, o Parque Botânico do Monteiro-Mor, adjacente ao Museu Nacional do Traje, está encerrado devido à queda de árvores. Já Sintra anunciou que o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros e o Convento dos Capuchos vão continuar encerrados até pelo menos sábado. A exceção é o Parque e Palácio de Monserrate, que tem reabertura prevista para esse dia, 22 de março, ainda que as visitas estejam condicionados aos “trajetos delimitados devido aos trabalhos de limpeza em curso”. Esta sexta-feira, o Tribunal de Sintra também estará encerrado, após a queda de novas placas da cobertura e uma porta arrancada pelo vento.

Em Cascais, vários estabelecimentos comerciais ficaram danificados. Na rede social Instagram, a Casa da Guia informou que está “com as atividades suspensas e permanecerá encerrada por recomendação da Proteção Civil devido aos anos causados pela depressão Martinho”. A reabertura será “comunicada brevemente”.

Vários restaurantes na Casa da Guia, em Cascais, ficaram danificados 1 fotos

Restabelecida na totalidade circulação na Linha de Cascais

A circulação na linha ferroviária de Cascais foi totalmente restabelecida. Depois de ter ficado totalmente interrompida desde cerca das 2h desta quinta-feira, a circulação nesta linha, no distrito de Lisboa, foi restabelecida parcialmente, cerca das 12h50, entre o Cais do Sodré (Lisboa) e Algés, nos dois sentidos, enquanto decorriam os trabalhos de manutenção da infraestrutura no restante percurso.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), a circulação entre Algés e Cascais foi retomada pelas 17h30, estando agora a Linha de Cascais a funcionar na totalidade, nos dois sentidos. Apesar disso, fonte da empresa ressalvou que a ligação entre Algés e Oeiras está condicionada, funcionado nos dois sentidos (Lisboa – Cascais), mas apenas através de uma via.

O mau tempo também provocou constrangimentos na ferrovia noutras zonas do país. Na linha do Douro, a circulação esteve suspensa entre Régua e Marco de Canaveses; na do Vouga esteve interrompida entre Águeda e Eirol devido à queda de uma árvore e na linha do Sul entre Pinheiro e Vale do Guizo, em Alcácer do Sal (no distrito de Setúbal).

Nas redes sociais, nomeadamente no X, começaram a surgir desde esta quarta-feira à noite várias fotografias e vídeos da intempérie que atingiu Portugal Continental (e particularmente as zonas Centro e Sul). No centro de Lisboa (na zona dos Anjos), uma árvore de grande porte foi derrubada pelo vento e acabou por impedir a circulação numa estrada.

????????️ Mau tempo em Lisboa, entre a Estefânia e os Anjos pic.twitter.com/xMpnHMdJPo — Tomás Batista ???????????????? (@tomas__0937) March 20, 2025

Segundo a página Aviação TV, várias aeronaves ficaram viradas ao contrário no Aeródromo de Cascais.

Depressão Martinho causou danos no Aeródromo Municipal de Cascais https://t.co/zLrLHz8yz9 — Aviação TV (@aviacao_tv) March 20, 2025

Vários desalojados na Lourinhã. Dezenas de pessoas retiradas de parque de campismo

Mais a Norte, na Lourinhã, pelo menos treze pessoas ficaram desalojadas na quarta-feira à noite na sequência de danos provocados pelos ventos fortes nas habitações em que residiam na localidade de Miragaia. O telhado foi arrancado e as pessoas tiveram de ser realojadas na Pousada da Juventude da Praia da Areia Branca, disse fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste à Lusa. Esta quinta-feira à tarde, os 13 moradores puderam regressar a casa, avançou a SIC Notícias.

Na quarta-feira à noite, a queda de várias árvores de grande ao quilómetro 58 da autoestrada A8, no sentido Sul-Norte, provocou um acidente rodoviário, que causou um ferido ligeiro. Segundo a TVI, o mau tempo obrigou também à evacuação do parque de campismo do Montijo. Foram retiradas 50 pessoas do local.

A Escola Básica e o Jardim de Infância de Santa Clara, na zona de Santa Apolónia (em Lisboa), não abriram portas esta quinta-feira devido a danos no edifício provocados pelo vento forte. Também a Escola Básica Bernardim Ribeiro, em Odivelas, esteve fechada, uma vez que parte do telhado foi arrancado, avançou a SIC Notícias.

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Quatro escolas estiveram também fechadas no concelho de Pombal, distrito de Leiria, devido à falta de eletricidade na sequência do mau tempo, disse à Lusa a vereadora da Câmara Catarina Silva. A ausência de luz motivou também o encerramento de várias escolas no concelho de Torres Vedras, com a autarca da região, Laura Rodrigues, a ter notado que a “E-Redes está a fazer um esforço para reparar as avarias e repor o fornecimento”.

Às 14h desta quinta-feira, a E-Redes — Distribuição de Eletricidade disse que cerca de 18 mil clientes continuavam sem energia, sobretudo nos distritos de Leiria e Coimbra. A situação pior ocorreu pela 1h, quando 185 mil clientes ficaram sem luz devido aos estragos na rede elétrica, mas o número de instalações afetadas tem vindo progressivamente a ser reduzido. A E-Redes está a utilizar cerca 40 geradores para “minimizar o impacto imediato associado a avarias com reparações mais demoradas”.

Parte do concelho de Sobral de Monte Agraço está desde esta madrugada sem água devido à falta de eletricidade nos sistemas de bombagem, na sequência do mau tempo. “Estamos desde a madrugada sem água em parte do concelho e se os problemas elétricos não forem resolvidos poderemos vir a ficar em todo o concelho”, afirmou José Alberto Quintino, presidente da câmara, à Lusa. Para colmatar a situação, os bombeiros locais vão colocar uma viatura de abastecimento de água potável para fazer face às necessidades da população.

Mais de oito mil ocorrências em todo o país

Portugal continental registou 8.727 ocorrências relacionadas com o mau tempo até às 24 desta sexta-feira, segundo balanço da Proteção Civil à Rádio Observador. A sub-região mais afetada continua a ser a de Lisboa e Vale do Tejo, com mais de cinco mil ocorrências (5.250), seguida do Centro (com um total de 1.722).

O maior número de ocorrências está relacionada com a queda de árvores (4.751), seguido da queda de estruturas (2.251). Há registo de 1.389 intervenções de limpeza de via. No terreno estiveram mais de 28 mil operacionais apoiados por mais de nove veículos, segundo a Proteção Civil.

No concelho de Vila Franca de Xira foram registadas 185 ocorrências até às 18h, a maioria queda de árvores e de estruturas, havendo ainda cinco escolas afetadas que tiveram de fechar. As aulas vão continuar suspensas na sexta-feira, segundo a autarquia da região, que disse estar a “trabalhar para garantir condições que permitam retomar as aulas nestas escolas com a maior brevidade possível”. “Não há registo de desalojados nem danos pessoais”, indicou a câmara.

Segundo a Proteção Civil, o cenário de chuva e vento forte vai manter-se, pelo menos até sábado. Poderá registar-se “algum desagravamento”, mas podem surgir “fenómenos de vento extremo”, particularmente no litoral e nas zonas Centro e Sul do país, disse aos jornalistas o adjunto de operações da Proteção Civil, Alexandre Penha, que desaconselha deslocações nesse período.

Montenegro garante rapidez no apoio às populações

Em Bruxelas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu que o Governo vai ser rápido no apoio às populações afetadas pelo mau tempo. “Tentámos tomar todas as medidas preventivas porque sabíamos que esta madrugada iria ser muito problemática, como foi. Estamos a fazer o levantamento e a dar todo o apoio para a reposição da situação de normalidade nos espaços mais afetados. Vamos ser rápidos e vamos ao terreno, em colaboração com as autarquias, fazer os levantamentos do estragos e proceder à ajuda das populações”, disse Montenegro, acrescentando que parte do apoio se vai materializar em ajuda financeira.

Entretanto, em comunicado, o Ministério das Infraestruturas garantiu que está a acompanhar os efeitos da tempestade e “a tomar medidas para resolver e minimizar o impacto” da intempérie.

Já o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas adiantou aos jornalistas que se registaram seis feridos na última noite só no concelho de Lisboa e que 22 estradas ainda estão condicionadas devido ao mau tempo. “Registámos seis feridos (um polícia municipal, um PSP, dois bombeiros e dois munícipes). “Tratou-se de uma ocorrência com um polícia nosso que ficou ferido. A situação foi por volta da 1h45, na Avenida das Forças Armadas, junto à Embaixada dos Estados Unidos da América, onde a nossa guarita da Divisão de Segurança a Instalações tombou com o vento tendo provocado ferimentos num ombro do nosso Agente. O nosso polícia foi transportado, sem gravidade, para o Hospital de São José a fim de realizar exames”, explicou o autarca.

Carlos Moedas reconheceu que “foi uma noite muito difícil para a cidade, com 638 ocorrências, mais de metade são quedas de árvores”, mas garantiu que os serviços municipais deram uma “resposta muito rápida” às ocorrências.

Mulher ferida após queda de árvore com “prognóstico muito reservado”

Na Lagoa Azul, em Sintra, uma mulher ficou ferida com gravidade, encontrando-se internada no hospital São Francisco Xavier com “prognóstico muito reservado”, devido à queda de uma árvore.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, que falou com a Lusa, o incidente ocorreu cerca das 14h desta quinta-feira, sendo que os meios de socorro se depararam com uma mulher, “com cerca de 30 anos”, sob uma árvore. Segundo fonte da Câmara Municipal de Sintra, a mulher “andava a passear a pé quando caiu uma árvore sobre ela”, encontrando-se com “prognóstico muito reservado”.

Entretanto, o carro de um casal que circulava na serra de Sintra, na madrugada desta quinta-feira, foi atingido por uma árvore, mas os bombeiros que se deslocaram ao local acabaram por passar a noite junto dos acidentados devido à queda de inúmeras árvores na Estrada dos Capuchos. Ocasal deslocou-se para a serra após as 2h, quando já se fazia sentir forte precipitação e vento, na Estrada dos Capuchos, perto do Chalet da Condessa, no Parque da Pena, e o carro foi atingido por uma árvore.

Os cinco operacionais mobilizados para prestar assistência ao casal acidentado foram, no entanto, surpreendidos com inúmeras “árvores que continuaram a cair”, impedindo que conseguissem sair do local, onde permaneceram até “cerca das 7h”, quando finalmente os bombeiros os resgataram. Na operação para alcançar o casal e os operacionais, os bombeiros tiveram de cortar “umas dezenas” de árvores caídas nos acessos à EN247-3, entre a vila de Sintra e o Convento dos Capuchos, devido ao vento forte que atingiu a região, provocado pela depressão Martinho.

À Rádio Observador, além de mencionar a mulher gravemente ferida em Sintra, a Proteção Civil adiantou que um maquinista da CP ficou com ferimentos leves na sequência de uma colisão com uma árvore em Paço de Arcos.

Principal produção nacional de morangos em risco em Torres Vedras

A principal produção nacional de morangos está em risco em Torres Vedras, depois de as estufas terem ficado danificadas pelo mau tempo. “Ainda estamos a fazer o levantamento da dimensão dos prejuízos nas estufas para enviar para a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo [DRALVT], mas a zona pior é a da produção de morangos do Ameal, que é a principal mancha de produção nacional de morangos a nível nacional”, afirmou Carla Miranda, técnica na única organização de produtores de morangos do concelho, à agência Lusa.

Os oito produtores do agrupamento “ficaram todos com prejuízos” e com 70 hectares de estufas danificadas. “Os agricultores andam a retirar plásticos e ferros destruídos da produção, que está em plena colheita, também vai continuar a chover e a produção, que já é sensível e por isso tem de ser protegida, vai ficar afetada e tenderá a ganhar doenças”, explicou.

Numa exploração, na localidade do Ameal, freguesia do Ramalhal, os prejuízos são superiores a 300 mil euros, somando os estragos dos plásticos e estruturas, na própria produção e os custos da mão-de-obra com as limpezas, disse o responsável André Roque. Dos 16 hectares de área, em cinco que estavam em plena colheita “a perda é total”, adiantou. “Estávamos a iniciar a colheita, não vamos conseguir repor até abril as estruturas e estimamos uma quebra de produção de 50%”, apontou. Noutros três hectares ao ar livre, as plantas “ficaram arrancadas”.

Numa outra exploração, em Vila Facaia, na mesma freguesia, Paulo Rodrigues faz contas aos prejuízos, que aponta para 12 a 13 mil euros com estufas danificadas em 2,5 dos 4 hectares que possui. “Tenho de me aguentar, é o risco da agricultura, e tenho de andar para a frente”, afirmou este produtor de morangos há 12 anos, que tem os seus 22 colaboradores no campo a “repor estruturas”. “Comprei plástico a mais, caso contrário tinha de encomendar e ficar várias semanas à espera dele”, disse, com a esperança de conseguir “salvar a produção” e minimizar os efeitos do mau tempo na fruta, que começou a colher.

A Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO) está também a efetuar o levantamento dos prejuízos nas estufas hortícolas. As mais afetadas localizam-se nas freguesias de A-dos-Cunhados e Silveira, onde as principais produções são nesta altura de tomate e curgete, disse o seu presidente Sérgio Ferreira.

Empresas hortofrutícolas do sudoeste alentejano com danos bastante significativos

Empresas hortofrutícolas do sudoeste alentejano sofreram “danos bastante significativos” em estufas e outras estruturas, revelou uma associação do setor, que remeteu para os próximos dias a quantificação dos prejuízos. “Os danos nas estufas foram realmente substanciais e, ao ter danos nas estufas, tem danos nos produtos que estavam cultivados debaixo das estufas”, pelo que “o potencial produtivo fica questionado e precisa de ser recuperado”, afirmou o presidente da Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur (AHSA), Luís Mesquita Dias.

Segundo o dirigente, uma das empresas associadas relatou à associação que 10 estufas em túnel de um total de cerca de 20 foram derrubadas pelo vento, durante a madrugada. “Mas os danos que nos foram reportados não se limitaram às estufas, houve vários edifícios, houve painéis fotovoltaicos, que foram destruídos”, adiantou.

Luís Mesquita Dias referiu que as empresas que registaram estragos devido ao mau tempo produzem frutos vermelhos e produtos hortícolas, sobretudo, na zona de Odemira, distrito de Beja, mas também em Aljezur, no de Faro. “Nas culturas ao ar livre, com as chuvas das duas semanas anteriores, produtos bastante sensíveis, como hortícolas, alfaces e os espinafres, já tinham sido afetados, mas o grosso do dano foi nesta última noite”, realçou.

Seixal, Loures e Almada ativam Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

As câmaras municipais de Seixal, Loures e Almada ativaram o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido ao mau tempo. O Seixal disse que existe a necessidade de serem “empreendidas medidas imediatas de recuperação e requalificação dos edifícios e equipamentos públicos afetados, garantindo a imperiosidade de devolver a normalidade à vida quotidiana da população”.

Embora não indique o número de ocorrências verificadas no concelho, essa autarquia refere que a queda de árvores provocou danos nas linhas de abastecimento de água e de eletricidade e duas escolas sofreram danos nas coberturas pelo que atualmente encontram-se encerradas. A intempérie provocou ainda a queda de painéis publicitários, que complicaram a circulação rodoviária e obrigou a cortes de trânsito. Os danos materiais existentes não se encontram ainda totalmente contabilizados.

A autarquia de Loures, onde foram registadas mais de 500 ocorrências durante a noite, informou que o seu plano terá “a dotação orçamental de um milhão de euros para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, para empreitadas e aquisições de serviços, designadamente aluguer de maquinaria essencial para a remoção dos destroços de árvores das vias”.

A maioria das ocorrências registadas em Loures é “referente a quedas de árvores e estruturas de publicidade”. Seis estradas nacionais estiveram “momentaneamente impedidas” e cerca de 32 escolas registaram “ocorrências”, sendo que quatro encerraram por “decisão dos diretores de agrupamento, salvaguardando as condições de segurança essenciais em meio escolar, com a previsão da total normalidade na segunda-feira”.

Em Almada foi assinado o despacho de ativação do plano devido “à necessidade de acompanhar em permanência a situação e adotar medidas de resposta adequadas e urgentes face às ocorrências registadas e ao que ainda possa acontecer nas próximas horas ou dias”. A decisão visa garantir a reposição das condições de normalidade, num concelho em que foram registadas mais de 300 ocorrências e 10 escolas foram encerradas devido à queda de árvores.

Registadas mais de 24 ocorrências junto à orla costeira

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou durante a madrugada mais de 24 ocorrências com embarcações junto à orla costeira, sem vítimas a registar, devido ao mau tempo provocado pela depressão Martinho. Em comunicado, a AMN faz um balanço das ocorrências registadas durante a madrugada, alerta para um “agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima a norte de Portugal nas próximas horas” e reforça o apelo à adoção de medidas de segurança.

Na nota, a AMN começa por dar conta que, na jurisdição da capitania do Porto da Nazaré, no distrito de Leiria, as autoridades registaram um encalhe e um afundamento na localidade de São Martinho do Porto. No concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, dois veleiros encalharam, uma embarcação de pesca local naufragou e cinco embarcações auxiliares ficaram “semisubmersas”. Em Lisboa, o mau tempo que se fez sentir fez soltar uma barcaça no cais da Matinha, que embateu contra o Terminal de Cruzeiros e derramou combustível.

Em Setúbal, as autoridades registaram “vários danos de pequenas dimensões em diversas embarcações, sendo que cinco delas afundaram, segundo a AMN. A sul de Portugal, na jurisdição da capitania de Portimão, a AMN registou que dois veleiros ficaram à deriva e duas embarcações encalharam numa praia portuária não balnear. Ainda no distrito de Faro, as autoridades indicam que houve quatro veleiros que ficaram à deriva no Rio Guadiana, na zona de Vila Real de Santo António, devido a descargas de barragens.

Reaberto trânsito na Rua Fernandes Tomás no Porto

A circulação na Rua Fernandes Tomás, no Porto, já foi retomada, após ter sido encerrada ao trânsito esta quinta-feira de madrugada devido à queda de chapas de proteção de um prédio, provocada pelo vento forte que se fez sentir. Fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto confirmou à Lusa que, após ter sido feito “o reconhecimento do telhado” do edifício e “retiradas as chapas”, a circulação foi reaberta, sublinhando que “a segurança está garantida”.