Bernardo Blanco não vai ser candidato a deputado nas próximos eleições legislativas antecipadas. Aquele que é visto como o futuro presidente da Iniciativa Liberal anunciou que estará a apoiar o partido, mas que irá deixar o Parlamento para se dedicar ao setor privado.

Nas redes sociais, o deputado liberal revelou que está “de volta ao setor privado” depois de “quase 6 anos intensos na Assembleia da República” — onde entrou para ser assessor, pelas mãos de João Cotrim Figueiredo, enquanto deputado único da IL, tendo mais tarde, em 2022, sido eleito deputado.

“Agora é tempo de continuar a desenvolver a minha empresa e ajudar outras a crescer, começando pela Noxus – startup de inteligência artificial fundada por portugueses”, escreveu, já depois de ter anunciado que tinha deixado a direção da IL para se dedicar à vida pessoal (vai ser pai este ano) e profissional.

Apesar da decisão, Blanco assegura que não deixará falar de política “de forma alguma“, “seja nas redes sociais ou na imprensa continuarei a comentar a atualidade” — “E agora com mais liberdade”, acrescentou.

O ex-vice-presidente da IL considera que o partido tem “todas as condições para alcançar um grande resultado” nas eleições antecipadas e promete estar presente, “desta vez apenas como membro do partido”.

Há poucos meses, Bernardo Blanco anunciou que não faria parte da atual direção de Rui Rocha, tendo optado por ser cabeça de lista ao Conselho Nacional da IL — o que lhe valeu uma vitória nessas eleições, com a lista mais votada. Essa jogada permitiu-lhe deixar a ficha limpa para o caso de querer regressar e ser presidente do partido, uma ambição que nunca escondeu. Para já, deixa a Assembleia da República.