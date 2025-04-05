Um “canal de comunicação” privilegiado para chegar ao Presidente da China, Xi Jinping — era este o papel de Yang Tengbo junto do Príncipe André e que se revelava como uma “luz ao fundo do túnel”, após ser conhecida a amizade do membro da família real britânica com Jeffrey Epstein.

Segundo os documentos revelados esta sexta-feira no Reino Unido, designadamente o depoimento de Dominic Hampshire, antigo conselheiro de André, a ligação entre o príncipe e o denominado ‘espião chinês’ surgiu numa fase em que a reputação do filho da antiga rainha Isabel II estava nas ‘ruas da amargura’.

A situação remonta a 2019 e a uma entrevista de André na televisão britânica, na qual foi confrontado com os laços ao milionário americano que geriu uma rede de tráfico sexual de menores e acabou por se suicidar na prisão.

Yang Tengbo, um cidadão chinês a residir no Reino Unido desde 2002, foi ganhando influência junto de André, que o via como um meio para tentar potenciar as suas iniciativas económicas no mercado asiático. De acordo com a BBC, entre essas diligências estava, por exemplo, o envio de uma carta de aniversário anual para Xi Jinping, a fim de ganhar a simpatia de Pequim.

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A ligação suscitou preocupação nos serviços secretos britânicos, com o Mi5 a alertar para o contacto entre André e Yang Tengbo, que negou sempre qualquer conduta ilícita, mas acabou por ser expulso do Reino Unido.

Dominic Hampshire revelou no depoimento que André acreditava que uma ligação próxima com Pequim, através de Yang Tengbo, poderia ser positiva para o seu futuro e, por isso, procurou potenciar o projeto Pitch@Palace na China. Tentou ainda angariar investimentos para o Fundo Eurasia e Yang Tengbo confirmou noutro documento divulgado esta sexta-feira ter apresentado o fundo a Xi Jinping e ao Governo chinês.

O antigo conselheiro desvalorizou, todavia, a importância desses contactos com Xi Jinping, ao considerar que representavam “nada de alto nível“, e acrescentou que a falecida rainha Isabel II tinha conhecimento dessa ligação de André à China.

Na sequência da divulgação destes documentos, a Casa Real britânica negou qualquer ligação do Rei Carlos ao suposto espião chinês Yang Tengbo e garantiu ainda que este não foi “mencionado em qualquer altura ou de qualquer forma” em reuniões com o Príncipe André.