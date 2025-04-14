Foguetão da Blue Origin, de Jeff Bezos, foi ao espaço com uma tripulação só de mulheres — incluindo a cantora Katy Perry

O foguetão New Shepard da Blue Origin, da empresa de Jeff Bezos, descolou esta segunda-feira do Texas para um voo suborbital de 11 minutos até ao espaço. A bordo seguia uma tripulação composta exclusivamente por mulheres.

Foram seis ao todo: a jornalista e filantropa Lauren Sánchez, que é noiva de Bezos, a cantora de pop Katy Perry, a produtora de cinema Kerianne Flynn, a antiga cientista da NASA, Aisha Bowe, a co-apresentadora do CBS Mornings, Gayle King, e Amanda Nguyen, uma ativista pelos direitos humanos que se tornará a primeira mulher vietnamita a voar para o espaço.

A curta viagem decorreu sem sobressaltos, com aterragens bem sucedidas do lançador do foguetão e da cápsula que transportava as passageiras, cerca de dez minutos após a partida. A tripulação atingiu a gravidade zero três minutos após o lançamento. Pouco depois, atravessou a linha de Karman, considerada a fronteira entre a atmosfera e o espaço.

“É difícil de descrever. Lá em cima é tudo muito calmo, mas ao mesmo tempo com muita vida“, afirmou Lauren Sánchez, minutos após regressar a Terra e ser recebida com um abraço pelo noivo, Jeff Bezos, à saída da cápsula de onde viu o espaço.

Diz que quando olhou para a Terra percebeu, mais do que nunca, que “estamos todos juntos nisto”. “Aqui [em baixo] vemos os estados e tudo o que nos separa, mas lá de cima não se vê isso”, acrescentou em declarações à repórter da Blue Origin a cobrir o evento.

Katy Perry diz que esta foi uma “oportunidade de criar espaço para as mulheres no futuro”

Também à saída da cápsula, a apresentadora de televisão Gayle King disse que no espaço é tudo “muito calmo e quieto”. “Ver o sítio de onde viemos é uma lembrança de porque é que temos de fazer melhor”, garantiu, notando que foi descrita pelos especialistas em exploração espacial como o maior caso de sucesso da Blue Origin. Afinal de contas conseguiu ir ao espaço mesmo com medo de voar.

Foi a apresentadora norte-americana a revelar que Katy Perry cantou um pouco da canção What a Wonderful World, de Louis Armstrong. “Estou super conectada com o amor. Esta experiência mostrou-me a quantidade de amor que tenho dentro de mim e como nunca sabemos o quão grande este amor é”, disse Perry, nos momentos após a aterragem. A segurar uma margarida, nome da filha (Daisy), a cantora beijou o chão assim que chegou à Terra.

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Visivelmente emocionada, lembrou como fez “covers desta música no passado”, mas como nunca lhe tinha passado pela cabeça que teria oportunidade de cantar esta música no espaço. “Mas isto não é sobre mim, nem sobre as minhas músicas, é sobre uma energia de coletividade. Sobre todos nós e a oportunidade de criar espaço para as mulheres no futuro e sobre este maravilhoso mundo que víamos lá de cima e de como devemos apreciá-lo”, afirmou e acrescentou: “Tudo isto é para benefício do mundo.”