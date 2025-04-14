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Foguetão da Blue Origin, de Jeff Bezos, foi ao espaço com uma tripulação só de mulheres — incluindo a cantora Katy Perry

Este artigo tem mais de 1 ano

Uma tripulação só de mulheres, que incluiu Katy Perry a cantar "What a wonderful world", descolou em direção ao espaço num foguetão Blue Origin. As seis tripulantes voltaram a terra em segurança.

O foguetão New Shepard da Blue Origin, da empresa de Jeff Bezos, descolou esta segunda-feira do Texas para um voo suborbital de 11 minutos até ao espaço. A bordo seguia uma tripulação composta exclusivamente por mulheres.

Foram seis ao todo: a jornalista e filantropa Lauren Sánchez, que é noiva de Bezos, a cantora de pop Katy Perry, a produtora de cinema Kerianne Flynn, a antiga cientista da NASA, Aisha Bowe, a co-apresentadora do CBS Mornings, Gayle King, e Amanda Nguyen, uma ativista pelos direitos humanos que se tornará a primeira mulher vietnamita a voar para o espaço.

A curta viagem decorreu sem sobressaltos, com aterragens bem sucedidas do lançador do foguetão e da cápsula que transportava as passageiras, cerca de dez minutos após a partida. A tripulação atingiu a gravidade zero três minutos após o lançamento. Pouco depois, atravessou a linha de Karman, considerada a fronteira entre a atmosfera e o espaço.

“É difícil de descrever. Lá em cima é tudo muito calmo, mas ao mesmo tempo com muita vida“, afirmou Lauren Sánchez, minutos após regressar a Terra e ser recebida com um abraço pelo noivo, Jeff Bezos, à saída da cápsula de onde viu o espaço.

Diz que quando olhou para a Terra percebeu, mais do que nunca, que “estamos todos juntos nisto”. “Aqui [em baixo] vemos os estados e tudo o que nos separa, mas lá de cima não se vê isso”, acrescentou em declarações à repórter da Blue Origin a cobrir o evento.

Katy Perry diz que esta foi uma “oportunidade de criar espaço para as mulheres no futuro”

Também à saída da cápsula, a apresentadora de televisão Gayle King disse que no espaço é tudo “muito calmo e quieto”. “Ver o sítio de onde viemos é uma lembrança de porque é que temos de fazer melhor”, garantiu, notando que foi descrita pelos especialistas em exploração espacial como o maior caso de sucesso da Blue Origin. Afinal de contas conseguiu ir ao espaço mesmo com medo de voar.

Foi a apresentadora norte-americana a revelar que Katy Perry cantou um pouco da canção What a Wonderful World, de Louis Armstrong. “Estou super conectada com o amor. Esta experiência mostrou-me a quantidade de amor que tenho dentro de mim e como nunca sabemos o quão grande este amor é”, disse Perry, nos momentos após a aterragem. A segurar uma margarida, nome da filha (Daisy), a cantora beijou o chão assim que chegou à Terra.

[Já saiu o quarto episódio de  “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

Visivelmente emocionada, lembrou como fez “covers desta música no passado”, mas como nunca lhe tinha passado pela cabeça que teria oportunidade de cantar esta música no espaço. “Mas isto não é sobre mim, nem sobre as minhas músicas, é sobre uma energia de coletividade. Sobre todos nós e a oportunidade de criar espaço para as mulheres no futuro e sobre este maravilhoso mundo que víamos lá de cima e de como devemos apreciá-lo”, afirmou e acrescentou: “Tudo isto é para benefício do mundo.”

epa12032413 (L-R) Kerianne Flynn, Katy Perry, Lauren Sanchez, Aisha Bowe, Gayle King and Amanda Nguyen in front of Blue Origin’s New Shepard NS-31 rocket following a short mission into orbit after taking off from Launch Site One in Van Horn, Texas, USA, 14 April 2025. This is the eleventh flight with passengers on board and the first all-female flight crew launched by Blue Origin, a company founded by former Amazon CEO Jeff Bezos. EPA/HANDOUT / BLUE ORIGIN HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

HANDOUT / BLUE ORIGIN HANDOUT/EPA

“Sonhei ir ao espaço por 15 anos e amanhã esse sonho torna-se realidade”, tinha escrito Katy Perry na sua página de Instagram este domingo. “Estou muito honrada por estar ao lado de cinco outras mulheres incríveis e inspiradoras enquanto nos tornamos a primeira tripulação espacial de voo feminina”, acrescentou.

A Blue Origin tinha confirmado que a janela de lançamento do foguetão estaria aberta por volta das 08h30, hora local (14h30 em Lisboa), no horário planeado.

A viagem ao espaço foi anunciada como a primeira com uma tripulação exclusivamente feminina a atingir a linha de Kármán, a fronteira internacionalmente reconhecida do espaço. Mas na prática, como destaca o The Guardian, a cosmonauta Valentina Tereshkova já tinha voado, em 1963, numa missão solitária ao espaço.

Não se sabe ao certo quanto é que a tripulação deste voo só de mulheres pagou para participar na missão desta segunda-feira. Segundo a BBC, em junho de 2021, a Blue Origin leiloou um lugar no seu voo inaugural e a licitação vencedora foi de 28 milhões de dólares.

Junto ao local do lançamento estiveram a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, bem como a socialite Kris Jenner e a sua filha, Khloé Kardashian. Jeff Bezos também acompanhou de perto todos os momentos do lançamento e aterragem do foguetão onde seguia a noiva.

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