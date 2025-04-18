Cinco jornadas. Quinze pontos. Era tudo o que restava a esta 91.ª edição do Campeonato Nacional à partida para um fim de semana festivo e antes desta Sexta-feira Santa. Com a luta pelo título, pelo terceiro lugar, pela eventual última vaga europeia e pela manutenção ao rubro, era pela segunda e terceira que passava a partida do Dragão. O FC Porto recebia o Famalicão à procura de continuar na perseguição ao Sp. Braga, que era terceiro com apenas mais um ponto, mas tem vantagem no confronto direto. Por outro lado, a derrota podia significar o fim matemático da luta pelo título para os dragões, bastando para isso o triunfo de Sporting ou Benfica. O duelo revestia-se de igual importância para os famalicenses, que precisavam de vencer para não deixarem fugir V. Guimarães e Santa Clara na luta pelo quinto posto.

Depois da goleada sofrida em casa frente ao rival encarnado (1-4), a turma de Martín Anselmi respondeu na jornada seguinte, com um triunfo suado em Rio Maior, diante do Casa Pia, fruto de mais um golo de bandeira do “menino” Rodrigo Mora (0-1). De regresso ao seu anfiteatro, que voltou a contar com lotação esgotada, os azuis e brancos procuravam a segunda vitória consecutiva, algo que aconteceu apenas por uma vez desde que o técnico argentino aterrou na cidade Invicta. Inconsistência tem sido a palavra que melhor descreve esse trajeto, ao rumo de uma equipa que continua à procura de assimilar as suas ideias e apresentar uma identidade dentro das quatro linhas.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Famalicão, 2-1 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) FC Porto: Diogo Costa; Zé Pedro, Stephen Eustáquio, Iván Marcano; João Mário, Fábio Vieira (Nehuen Pérez, 83’), Alan Varela (Tomás Pérez, 83’), Francisco Moura; Pepê (Danny Namaso, 66’), Deniz Gül (Samu Aghehowa, 66′ e Rodrigo Mora (Gonçalo Borges, 76’) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos; Otávio Ataíde, Zaidu Sanusi e André Franco Treinador: Martín Anselmi Famalicão: Lazar Carevic; Lucas Calegari, Enea Mihaj, Justin de Haas, Rafa Soares (Pedro Bondo, 63’); Tom van de Looi, Mirko Topic (Mathias de Amorim, 63’); Sorriso (GIl Dias, 75′), Gustavo Sá (Simon Elisor, 75’), Óscar Aranda; Václav Sejk Suplentes não utilizados: Ivan Zlobin; Léo Realpe, Rochinha, Otar Mamageishvili e Samuel Lobato Treinador: Hugo Oliveira Golos: Mora (20’ e 57’) e Bondo (82’) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gustavo Sá (25’), Moura (37’), Varela (43’), Aranda (44’) e Van de Looi (80’), vermelho a Gonçalo Borges (90+4’)

“Creio que é uma equipa [o Famalicão] que tem feito as coisas bem, têm um bom jogo ofensivo e usam muito as alas, com dois extremos e dois laterais, que atacam bem a área no momento de cruzar. Há que estar atentos quando a bola entra na área, porque pressionam bem e podem ser perigosos aí. Tentaremos fazer o nosso jogo e controlar a bola, porque assim teremos de defender menos. Estamos em casa e teremos de recuperar rápido para não permitir transições. Jogar com intensidade será importante. Os resultados são temporais. Num jogo, cada ação tem um resultado, desde um corte a um passe errado. A partir daí, entendendo que o resultado é temporal, o desportista profissional não pode estar dependente da sua forma de treinar ou viver o desporto e desenvolver/encarar uma semana, através de um resultado”, analisou Anselmi na antevisão à partida.

Pela frente, os dragões tinham uma turma famalicense em forma, com três triunfos consecutivos e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas, em Alvalade, diante do Sporting (3-1). Para além disso, a equipa de Hugo Oliveira que, à imagem de Martín Anselmi, também se formou em jornalismo, já tinha travado o FC Porto na primeira volta desta Primeira Liga (1-1). “O Famalicão tem de entender que o próximo jogo é extremamente difícil, contra uma boa equipa que é muito mais do que os seus resultados mostram. Trata-se de um clube que tem um ADN de ganhar, uma cultura de vitória, e quem não entender que o FC Porto é sempre FC Porto está muito próximo de cair no primeiro buraco que vai aparecer na caminhada. Temos de saber isso, que vamos jogar contra esse adversário fortíssimo e que temos de respeitar”, perspetivou o antigo treinador de guarda-redes.

????????????????????̧????̃???? ???????????????????????????????? para o FC Porto-FC Famalicão ???? — FC Porto (@FCPorto) April 18, 2025

Assim, Martín Anselmi repetiu o onze que atuou frente ao Casa Pia, com Zé Pedro na defesa e Deniz Gül na frente do ataque, o que levou Nehuen Pérez e Samu Aghehowa a sentarem-se no banco de suplentes. Já Hugo Oliveira apresentou duas alterações nas suas escolhas, com Lucas Calegari e Rafa Soares a entrarem para os lugares de Rodrigo Pinheiro — cumpriu suspensão — e Pedro Bondo. Mais à frente, Václav Sejk foi a referência ofensiva, relegando Simon Elisor para o banco. Os dragões tiveram uma entrada afirmativa e dominadora, mas demonstraram incapacidade de conseguir chegar à baliza do emblema famalicense, que se apresentou com um bloco baixo e compacto. Contudo, a fechar os primeiros 20 minutos, Mora ressuscitou uma jogada que parecia morta, “bailou” sobre três defesas e atirou para o golo inaugural, com a bola a desviar ainda em Enea Mihaj (20′).

Na resposta, Sorriso tentou de fora da área, com um remate em jeito, com a bola a passar a rasar a trave da baliza de Diogo Costa (22′). Ainda assim, o Famalicão continuou longe de entrar na partida e os dragões bem mais perto do segundo golo. Depois de um livre rápido na direita, Fábio Vieira recebeu curto e, de muito longe, desferiu um remate colocado para uma grande defesa de Lazar Carevic (26′). Pouco depois, o guarda-redes montenegrino falhou um passe longo para o ataque e colocou a bola em Pepê que, praticamente do meio-campo, tentou o golo olímpico, mas a bola saiu sem força e Carevic recuperou (39′). Essa acabou por ser a última ocasião de uma primeira parte dominada pelos azuis e brancos (1-0).

Na etapa complementar, os papéis inverteram-se e foi a vez de Óscar Aranda tentar um chapéu do meio-campo, perante o adiantamento de Diogo Costa, mas o internacional português baixou rapidamente e agarrou com segurança (50′). Na resposta, Alan Varela tirou um cruzamento da esquerda, Stephen Eustáquio ganhou de cabeça ao primeiro poste e, no centro da área, Zé Pedro atirou para uma defesa por instinto de Carevic (53′). Rodrigo Mora voltou a aparecer no jogo em grande estilo e, na conclusão de uma transição rápida e de um mau corte de Mihaj, “dançou” sobre Justin de Haas e colocou a bola no canto superior direito da baliza minhota (57′). A partir daí, o Famalicão assumiu as despesas da partida, perante um FC Porto que tentou acalmar a partida, baixando o ritmo do jogo.

Já com Danny Namaso, Samu, Pedro Bondo, Mathias de Amorim, Gil Dias, Simon Elisor e Gonçalo Borges — para a ovação a Mora — em campo, o jogo continuou atado e com a bola a circular longe das balizas. Contudo, Bondo sacou um autêntico coelho da cartola e o resultado permaneceu incerto até ao fim. O lateral angolano recebeu a bola na esquerda, viu o adiantamento de Diogo Costa e desferiu um cruzamento-remate de muito longe, que acabou por surpreender e entrar na baliza portista (82′). Até ao apito final de Miguel Nogueira, ainda houve tempo para Gonçalo Borges ser expulso por entrada de solo sobre Calegari (90+4′), mas o resultado não sofreu mais alterações e permitiu aos azuis e brancos subirem ao terceiro lugar… à condição (2-1).