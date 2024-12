Liderança. Era esta a melhor forma de resumir o Famalicão-FC Porto deste sábado. Um dos pratos fortes desta 13.ª jornada foi servido com grandes doses de emoção e uma pitada de imprevisibilidade. Afinal, os dragões podiam regressar à liderança (partilhada) da Primeira Liga mais de três meses depois e numa altura em que ainda procuravam sarar as feridas de uma série negativa que levou a uma grande contestação dos adeptos. Tudo podia mudar a partir de agora e a deslocação a Vila Nova de Famalicão, onde o Benfica perdeu no início da época, revelava-se fundamental nesse capítulo.

Depois de quatro jogos sem vencer — com três derrotas seguidas e um empate — o FC Porto regressou às vitórias na receção ao Casa Pia no início da última semana (2-0). Quatro minutos bastaram para os dragões resolverem o encontro e outro dos pontos positivos foi o regresso aos golos do avançado Samu Aghehowa, que estava em jejum desde o clássico da Luz (4-1). Com João Mário de fora devido a uma lesão muscular, estavam garantidas mudanças no onze inicial de Vítor Bruno.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Famalicão-FC Porto, 1-1 13.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Famalicão: Ivan Zlobin; Lucas Calegari (Rodrigo Pinheiro, 63’), Ene Mihaj, Riccieli, Rafa Soares; Mirko Topic, Zaydou Youssouf; Rochinha (Mario González, 64’), Gustavo Sá (Mathias de Amorim, 79’), Gil Dias (Samuel Lobato, 89′); Óscar Aranda (Sorriso, 79’) Suplentes não utilizados: Lazar Carevic; Léo Realpe, Tom van de Looi e Otso Liimatta Treinador: Ricardo Silva FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Otávio Ataíde, Nehuén Pérez, Francisco Moura (Deniz Gül, 90+2′); Nico González, Stephen Eustáquio (Alan Varela, 90+2′); Pepê (Iván Jaime, 85′), Fábio Vieira (Rodrigo Mora, 81’), Wenderson Galeno; Samu Aghehowa Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos; Tiago Djaló, Vasco Sousa, Danny Namaso e Gonçalo Borges Treinador: Vítor Bruno Golos: Aranda (44’) e Samu (52’, g.p.) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rochinha (6’), Eustáquio (90′), Mihaj (90′), Samu (90+1′) e Galeno (90+4′)

“Derrota do Sporting? Obviamente que nos diz alguma coisa. É um adversário direto a perder pontos, mas não é isso que nos guia nem que nos move. Se fizermos um exercício, 10 em 18 clubes do Campeonato já mudaram de treinador. Isso não ajuda a que as equipas possam crescer, que possam aumentar os pilares de uma ideia que possa conduzir um treinador. Amanhã [sábado] vamos encontrar uma equipa forte. O que se passa com o Sporting já nos tocou a nós e agora queremos entrar num ciclo vitorioso, dar a volta e conseguir três pontos para o nosso lado. São muito importantes”, perspetivou o treinador na antevisão ao jogo de Famalicão.

Do outro lado estava um Famalicão com Ricardo Silva como treinador interino depois do despedimento de Armando Evangelista na última semana. Os famalicenses chegavam a este encontro com apenas um triunfo nas últimas nove jornadas, pelo que o momento estava longe de ser bom. “Seguramente vamos ter um Famalicão com uma ideia do que quer fazer no jogo, que vai pô-la em prática, porque já o fez durante a semana e muito bem. Vamos ter um Famalicão esclarecido, que vai estar dentro de campo pronto para competir pelo jogo. Acreditamos que os jogadores serão capazes encarar este jogo e chegar satisfeitos ao final”, assumiu o novo técnico.

Os dados estavam lançados e Vítor Bruno apresentou apenas uma novidade, com Martim Fernandes a regressar ao lado direito da defesa, embora Fábio Vieira tenha assustado no período de aquecimento. O médio português terá sofrido um desconforto na coxa esquerda, o que motivou alguma agitação nos momentos que antecederam a partida. Rodrigo Mora aqueceu rapidamente, mas não foi preciso fazer a alteração. No lado famalicense, Ricardo Silva não fez qualquer modificação e apresentou a equipa que considera ser a mais forte nesta fase. Com o bloco subido e a pressionar a primeira fase de construção, o novo técnico tentou pressionar os dragões na primeira fase de construção, sem grande sucesso na fase inicial.

O FC Porto entrou forte e dominante no desafio, mas demorou a conseguir entrar com perigo no último terço do terreno de jogo. A primeira ocasião surgiu já para lá do primeiro quarto de hora e teve Nico González a ganhar um duelo nas alturas, Wenderson Galeno aproveitou para rematar de pronto, mas Ivan Zlobin estava atento e parou o esférico (19′). Pouco depois foi a vez de Pepê surgir na área solto de marcação, mas o cabeceamento do internacional brasileiro saiu ao lado (24′). O Famalicão respondeu através de uma jogada rápida pela esquerda, que culminou num remate forte de Zaydou Youssouf que passou perto do poste esquerdo (29′). Em cima do intervalo, Rochinha cruzou rasteiro junto à linha de fundo e, depois de Diogo Costa não agarrar e deixar a bola escapar para a frente, Óscar Aranda finalizou para o golo (44′), contrariando a superioridade azul e branca.

Na segunda metade, os dragões regressaram dominadores e chegaram ao empate nos primeiros minutos e através de um livre cobrado por Pepê (49′). O brasileiro cruzou para a entrada da pequena área, Zlobin saiu mal da baliza e socou para a zona da marca de penálti, onde apareceu Samu a dominar e a rematar para o golo (49′). O FC Porto manteve a pressão, mas voltou a mostrar descoordenação no último terço. Num desses lances, Stephen Eustáquio atirou de fora da área, o guarda-redes russo voltou a vacilar, só que o remate de Galeno, na sequência da jogada, saiu muito por cima (68′).

A partir daí o jogo entrou num ritmo frenético e, numa jogada em que os famalicenses, conquistaram um canto, a equipa de Ricardo Silva perdeu a bola no ataque e, na transição rápida, os dragões marcaram por Samu. Contudo, Luís Godinho foi alertado pelo VAR Tiago Martins para um possível penálti por braço de Pepê no início da jogada, consultou as imagens e assinalou o castigo máximo. Na cobrança, Aranda atirou forte e colocado para a direita de Diogo Costa, mas o guarda-redes esticou-se e parou o remate com um grande voo (79′). Na ponta final da partida, Vítor Bruno tentou de tudo em busca da vitória, mas a equipa continuou pouco incisiva e saiu de Vila Nova de Famalicão com um ponto. Assim, o FC Porto está agora a dois pontos do líder Sporting e empatado com o Benfica, que tem um jogo a menos.