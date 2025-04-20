Na manhã deste Domingo de Páscoa, 20 de abril, Donald Trump usou o seu perfil na rede social Truth Social para enviar uma mensagem especial a alguns dos seus inimigos políticos. Usando as suas já conhecidas letras maiúsculas e muitos pontos de exclamação, o Presidente norte-americano fez referência às movimentações recentes do partido Democrata em relação a Kilmar Abrego Garcia, o homem que terá sido deportado por engano para El Salvador, aos juízes do Supremo Tribunal que travaram a deportação de venezuelanos detidos no Texas e dedicou uma longa frase ao ex-Presidente Joe Biden.

Trump começou por desejar uma “boa Páscoa a todos, incluindo os lunáticos da esquerda radical que estão a lutar tanto para trazer de volta assassinos, senhores da droga, prisioneiros perigosos, mentalmente insanos e muito conhecidos membros do gangue MS-13 e agressores de mulheres, de volta ao nosso país“. Na última quinta-feira, 17 de abril, o senador democrata Chris Van Hollen reuniu-se com Kilmar Abrego Garcia, o cidadão salvadorenho que foi deportado dos Estados Unidos no dia 15 de março e detido na prisão de segurança máxima salvadorenha CECOT (Centro de Confinamento de Terrorismo). O caso destaca-se pelo facto de a administração norte-americana ter admitido que a sua deportação se tratou de um “erro administrativo”. Uma juíza do Maryland chegou a ordenar a correção do “erro” e o regresso de Kilmar aos Estados Unidos, mas a Casa Branca desafiou a ordem e defendeu a permanência do homem na prisão, por alegadas ligações ao gangue MS-13.

De seguida, o Presidente norte-americano envia uma mensagem de Páscoa aos “fracos e ineficazes juízes e oficiais judiciários que estão a autorizar que este ataque sinistro à nossa nação continue, um ataque tão violento que nunca será esquecido!” O comentário parece fazer referência ao caso recente de um grupo de venezuelanos que teve a sua deportação barrada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A ordem anunciada na manhã do último sábado, dia 19, gerou a discordância dos juízes conservadores Samuel Alito e Clarence Thomas.

Então, numa longa frase recheada de insultos, Trump fala sobre o seu antecessor. “O sonolento Joe Biden permitiu propositadamente a milhões de criminosos entrar no nosso país, totalmente não verificados e não controlados, através de uma política de fronteiras abertas que vai ficar conhecida na história como o mais calamitoso ato já perpetrado na América. Ele foi, de longe, o pior e mais incompetente Presidente, um homem que não tinha a menor ideia do que estava a fazer — mas para ele, e para a pessoa que geriu e manipulou a ‘caneta automática’ (talvez o nosso verdadeiro Presidente!), e a todas as pessoas que trapacearam nas eleições presidenciais de 2020 na intenção de conseguir eleger este idiota altamente destrutivo, desejo-vos, com grande amor, sinceridade e afeto, uma boa Páscoa”. Nesta mensagem, Donald Trump menciona a “caneta automática”, um dispositivo que reproduz a assinatura de uma pessoa e que o Presidente norte-americano diz que Biden usou para assinar indultos durante a sua administração, alegações que a BBC afirma serem falsas.

A mensagem de Trump direcionada aos seus inimigos políticos foi publicada minutos depois de um texto muito menos agressivo sobre o feriado festivo. “Eu e Melania gostaríamos de desejar a todos uma boa Páscoa! Não importa se estás a ir para a igreja ou a assistir à celebração religiosa a partir de casa, que este dia seja cheio de paz e felicidade para todos os que celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou!”