Depois da recente chegada ao mercado dos renovados Model 3 e Model Y, muito se tem falado de que mais surpresas reserva a Tesla. A começar pelo apelidado Model 2, que deverá ser lançado nos EUA por 25.000 dólares, 10.000$ abaixo do que exige a versão de entrada na gama do Model 3, proposto por 34.990$ nos EUA e 39.990€ em Portugal. Sem anúncios oficiais da marca, um grupo de elementos da Tesla (a coberto do anonimato) partilhou com a Reuters alguns dos segredos do negócio.

A má notícia é que o Model 2, anunciado em 2018, foi suspenso. De acordo com as palavras do próprio CEO Elon Musk, porque não faz sentido de momento, depois do anunciado RoboTaxi. O Model 2 pode ter sido afastado, mas isto não significa que a necessidade da marca de lançar modelos eléctricos mais baratos tenha sido esquecida. E, em vez de um, serão dois os modelos mais acessíveis que o construtor norte-americano está a preparar.

O primeiro dos Tesla mais baratos a chegar deveria ser o Model Y, que esteve agendado para a primeira metade de 2025. Mas, segundo as fontes da Reuters, esta versão baseada no Model Y Juniper e denominada internamente E41 tem como objectivo uma redução nos custos de produção de 20% e será produzida a partir de 2026 na China, estando prevista a sua introdução igualmente na Europa e nos EUA.

Se a versão barata do Model Y foi atrasada uns meses, sem que o construtor tenha avançado qualquer justificação, isto acabou por fornecer a oportunidade para acelerar a chegada de uma versão mais simples e menos equipada do Model 3. Não abundam os detalhes sobre este modelo, mas será de esperar que recorra a um só motor, montado atrás, e a uma bateria LFP para conter os custos, mas com mais capacidade do que a que equipa os Model 3 RWD (que só têm 60 kWh, para não comprometer a autonomia). Especula-se que o sistema de som deverá ser menos ambicioso, abrindo mão de uma boa parte dos altifalantes, da mesma forma que os assentos não serão revestidos a pele, perdendo igualmente a ventilação, entre outras poupanças para garantir um preço de venda bem abaixo das versões hoje propostas desta berlina da Tesla.