Era cumprir calendário com direito a bilhete dourado no final. À entrada para as semanas decisivas da temporada, principalmente numa altura em que Sporting e Benfica estão empatados na liderança do Campeonato a quatro jornadas do fim, os encarnados respiravam fundo e aliviavam a pressão contra o Tirsense — numa eliminatória praticamente decidida na primeira mão.

Depois da goleada no primeiro jogo, na casa emprestada do Tirsense em Barcelos, o Benfica sabia que só precisava de gerir esforços, jogadores e recursos durante 90 minutos para se juntar ao Sporting na final da Taça de Portugal, já que os leões tinham cumprido a respetiva missão no dia anterior contra o Rio Ave. E Bruno Lage, na antevisão, deixava bem claro que era preciso afastar primeiro a equipa do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, antes de pensar num dérbi no Jamor.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Tirsense, 4-0 (9-0 no conjunto das duas mãos) Meia-final da Taça de Portugal Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo) Benfica: Samuel Soares (André Gomes, 79′), Tiago Gouveia (Hugo Félix, 79′), António Silva, Adrian Bajrami, Samuel Dahl, Bruma (Prestianni, 62′), Florentino (João Veloso, 62′), Leandro Barreiro, Schjelderup (Amdouni, 62′), Arthur Cabral, Belotti Suplentes não utilizados: Nuno Félix, Joshua Wynder, Leandro Santos, João Rego Treinador: Bruno Lage Tirsense: Tiago Gonçalves, José Pereira, Jorge Silva, João Pedro, João Martins, Júnior Franco, Bruno Carvalho (Rui Maia, 81′), Daniel Rodrigues (Diogo Gonçalves, 69′), Bernardo Mesquita (Giovanny Morais, 69′), André Fontes (Alex Reis, 63′), Júlio Alves (Túlio, 69′) Suplentes não utilizados: João Matos, Gonçalo Cardoso, Diogo Nascimento, Francisco Alves Treinador: Emanuel Simões Golos: António Silva (45+3′), Adrian Bajrami (74′), Belotti (78′), Leandro Barreiro (90+1′) Ação disciplinar: cartão amarelo a José Pereira (72′), a Giovanny Morais (86′)

“Já se está a fazer a final com Benfica e Sporting, mas eu, por respeito ao Tirsense, falo só de mim. Desde que comecei a minha carreira, há muitos anos, que prometi a mim mesmo nunca ir ao Jamor ver uma final da Taça. Queria ir disputá-la. Há quatro ou cinco anos ajudei a equipa a chegar lá e depois não tive tempo para a disputar. Tive outras coisas para fazer… Fui lá uma vez jogar e sei muito bem aquilo que representa. Por isso é que comecei a conferência por aí: queremos estar no Jamor”, indicou o treinador encarnado, recordando a temporada 2019/20, onde foi despedido antes do fim da época.

Ora, neste contexto e tal como era de esperar, Bruno Lage poupava praticamente todos os habituais titulares — e nem sequer os convocava, exceção feita a António Silva e Florentino, que estavam no onze. Tiago Gouveia aparecia na direita da defesa, Belotti e Arthur Cabral juntavam-se no ataque apoiados por Bruma e Schjelderup e Adrian Bajrami era novamente aposta no eixo defensivo. Do outro lado, num Tirsense que vinha de uma vitória no Campeonato de Portugal, Júlio Alves era a referência ofensiva.

⏱️ 15’ | Benfica 0 – 0 Tirsense ◉ Adrian Bajrami vai aproveitando a titularidade para liderar em passes: 22 tentados, 22 certos#SLBFCT #TaçaDePortugal pic.twitter.com/jOuZ2j3slA — GoalPoint (@_Goalpoint) April 23, 2025

Numa primeira parte muito morna, com um ritmo lento e onde as duas equipas pareciam assumir por completo que a eliminatória já estava decidida, o Tirsense até pareceu entrar melhor e teve as primeiras aproximações à baliza contrária, ainda que sem finalizações. O Benfica não tinha grandes problemas em oferecer alguma iniciativa ao adversário, controlando as investidas de forma natural e construindo a partir de trás, onde António Silva e Adrian Bajrami eram claramente o ponto zero das jogadas encarnadas.

A primeira situação de maior perigo do Benfica juntou Belotti e Arthur Cabral, com Tiago Gonçalves a antecipar-se ao avançado brasileiro (11′), e Leandro Barreiro teve a primeira grande oportunidade do jogo do cabecear ao poste na sequência de um canto (16′). Os encarnados assumiram um ascendente diferente a partir dessa fase, com mais bola e muito inseridos no meio-campo contrário, e acabaram por ir acumulando ocasiões para abrir o marcador.

????????António Silva volta a marcar um golo pelo ????Benfica 7 meses depois:

vs Tirsense [C], Taça de Portugal

vs Santa Clara [C], Liga Foi o 9.º golo do defesa central pelas águias. pic.twitter.com/655EMHKqIA — Playmaker (@playmaker_PT) April 23, 2025

Belotti rematou por cima (19′), Florentino também falhou o alvo (28′), Arthur Cabral obrigou Tiago Gonçalves a uma boa defesa (31′) e Bruma atirou em jeito e ao lado (37′) antes de também Tiago Gouveia atirar desenquadrado (42′). O Tirsense teve a primeira finalização digna desse nome já perto do intervalo, com Daniel Rodrigues a rematar para uma defesa simples de Samuel Soares (45+2′), e a verdade é que o marcador só foi desbloqueado já nos descontos.

Num dos últimos lances da primeira parte, depois de muita confusão na área na sequência de um livre na esquerda, Leandro Barreiro rematou e António Silva desviou para a baliza praticamente deserta para marcar (45+3′). Ao intervalo, o Benfica estava a vencer o Tirsense na Luz, já tinha dilatado ainda mais a vantagem na eliminatória e tinha bem mais do que pé e meio na final da Taça de Portugal.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Benfica poderia ter aumentado a vantagem logo nos instantes iniciais da segunda parte, com Leandro Barreiro a cabecear ao lado depois de um cruzamento de Samuel Dahl na esquerda (47′) e Schjelderup a atirar à malha lateral na sequência de um bom trabalho individual de Bruma (48′). O Tirsense estava mais recuado, sem qualquer capacidade para esticar o jogo, e os encarnados iam dominando sem sobressaltos.

Bruno Lage mexeu pela primeira vez já depois da hora de jogo, lançando Prestianni, Amdouni e João Veloso, sendo que este último fez mesmo a estreia absoluta na equipa principal. O avançado suíço poderia ter marcado logo nos primeiros segundos que passou em campo, com um remate ao lado (64′), e a enorme disparidade entre as duas equipas ia ficando cada vez mais evidente à medida que o desgaste físico também se tornava maior.

⏱️ 66’ | Benfica 1 – 0 Tirsense ◉ Para lá da criação de remates (já vai em 7) Dahl ainda mão perdeu um duelo individual, nos 6 travados#SLBFCT #TaçaDePortugal https://t.co/1k9aZMBNa3 pic.twitter.com/PWxcYxpApp — GoalPoint (@_Goalpoint) April 23, 2025

Os encarnados acabaram por aumentar a vantagem à beira do último quarto de hora, com Adrian Bajrami a marcar na sequência de um canto na esquerda (74′), e Belotti também marcou com um pontapé forte na área depois de uma assistência de Tiago Gouveia (78′). Até ao fim, Bruno Lage ainda trocou Samuel Soares por André Gomes na baliza e também estreou Hugo Félix, com Prestianni a terminar o jogo como lateral-direito, e Leandro Barreiro fechou as contas já nos descontos (90+1′).

O Benfica voltou a golear o Tirsense, agora na Luz, e marcou encontro com o Sporting na final da Taça de Portugal no fim de maio — numa altura em que um já será campeão nacional e o outro já estará à procura de salvar a temporada. No dia em que foi um dos titulares não poupados, capitão e até abriu o marcador, António Silva conseguiu mostrar que sabe ser a questão central em noites em que tudo parece periférico.