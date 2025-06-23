A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 78 anos pela presumível autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido no sábado em Sequeira, concelho de Braga, anunciou esta segunda-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que em causa está um incêndio florestal na berma da Estrada Nacional (EN) 103, em Sequeira, registado pelas 21h00.

“O incêndio, prontamente extinto pela intervenção de algumas pessoas que transitavam na EN, ocorreu numa zona de mancha florestal de grandes dimensões, gerando um risco acentuado pela carga combustível ali existente e pela orografia da região”, acrescenta.

O detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.