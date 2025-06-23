O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 3% em maio, em termos homólogos, e 4,1% face a abril, para 300.905, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo IEFP.

Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de maio, “estavam registados, nos serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 300.905 indivíduos desempregados, número que representa 66,5% de um total de 452.697 pedidos de emprego“.

São menos 9.358 pessoas inscritas nos centros de emprego face a maio de 2024. Para este recuo, “contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-10.751), os que procuram um novo emprego (-8.039) e os maiores de 25 anos (-6 375)”, revela o IEFP na nota divulgada esta segunda-feira.

Já na comparação em cadeia, isto é, face a abril, trata-se de menos 12.718 pessoas inscritas nos centros de emprego. É o quarto mês consecutivo a recuar, isto é, desde fevereiro.

No que toca aos grupos profissionais com maior expressão, face ao período homólogo, “observa-se um decréscimo no desemprego nos grupos profissionais do “pessoal administrativo” (-13,9%), “técnicos e profissões de nível intermédio” (-9,2%) e “trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices” (-6,5%)”.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 5.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]

Por outro lado, registou-se um “aumento no desemprego no grupo profissional dos “trabalhadores não qualificados”(+5,2%)”, nota o instituto.

Em termos regionais, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões, face ao período homólogo, tendo o valor mais acentuado sido registado na região autónoma da Madeira (13,1%).

Já na comparação em cadeia “registou-se uma diminuição em todas as regiões, tendo sido a redução global no desemprego na ordem dos -4,1%”, indica o IEFP.

No final de maio, as ofertas de emprego por satisfazer atingiram os 18.133 nos serviços de emprego de todo o país, o que corresponde a um aumento das ofertas em ficheiro na análise anual (+5.904, +48,3) e face ao mês anterior (+1.308, +7,8%).