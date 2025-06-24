O Governo Regional dos Açores criou uma reserva parcial de caça na ilha de São Miguel para proteger a galinhola, uma das principais espécies cinegéticas da região, cuja população tem vindo a diminuir, segundo uma portaria publicada esta terça-feira.

A área, denominada Reserva da Cova da Burra, possui uma área de cerca de 596 hectares, localizando-se nas freguesias de Furnas e Ribeira Quente, no concelho de Povoação, em São Miguel.

A Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação justifica ser “fundamental a proibição da atividade cinegética em áreas de excelência para a reprodução da galinhola“, por forma “a reduzir a sua perturbação e assim permitir um maior sucesso reprodutivo desta espécie cinegética“.

“Tratando-se de uma espécie que depende fortemente da presença de vegetação natural, as alterações do habitat verificadas ao longo das últimas décadas, na ilha de São Miguel, sobretudo a destruição do coberto vegetal natural para implementação de pastagens e matas de criptoméria, contribuíram fortemente para o decréscimo da sua abundância”, lê-se ainda na portaria.

A galinhola (Scolopax rusticola) “é uma das espécies cinegéticas mais importantes na Região Autónoma dos Açores, sendo importante preservá-la em níveis de abundância estáveis”, acrescenta.

Segundo a portaria, assinada pelo secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, dentro dos limites da reserva ficam proibidos o exercício da caça, a libertação de cães de caça e atividades que prejudiquem o normal desenvolvimento da galinhola.

A duração prevista para a vigência desta reserva parcial de caça é de cinco anos, sendo renovável automaticamente por iguais períodos, desde que se mantenham as condições que justificaram a sua criação, de acordo com a portaria.

A Secretaria Regional sublinha que a atual população de galinhola na ilha de São Miguel está “essencialmente limitada a áreas que ainda possuem alguma vegetação natural” e que permitem “o devido refúgio dos juvenis, a proteção dos ninhos e uma maior disponibilidade de alimento”.

A medida inclui ainda ações de monitorização da evolução dos níveis de abundância da galinhola e estudos no âmbito da sua conservação.