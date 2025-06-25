Romeu Silveira é o novo Diretor Comercial e de Marketing da Carglass® Portugal. Com mais de duas décadas de experiência no setor automóvel e de mobilidade, o percurso de Romeu Silveira é marcado por uma visão estratégica, espírito empreendedor e uma notável capacidade de estabelecer sinergias e parcerias de valor.

Formado em Gestão e com uma pós-graduação em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa, o novo Diretor da marca passou por algumas das maiores empresas do setor, como o Grupo Salvador Caetano, a Toyota Caetano Portugal, a Hyundai Portugal e, mais recentemente, pela BYD, onde liderou o lançamento e crescimento da marca de veículos elétricos no mercado português.

“Esta é uma oportunidade para integrar uma marca que coloca os seus valores em prática diariamente, onde os colaboradores são o motor da organização e o cliente está genuinamente no centro de cada decisão”, afirma o novo Diretor Comercial e de Marketing.

A entrada de Romeu Silveira na Carglass® acontece num momento de crescimento e afirmação da empresa em Portugal, que se traduz em números impressionantes: NPS de 87,6 e um índice de engagement de 95%, com 100% de participação dos colaboradores ativos. Tudo isto é reflexo de uma cultura organizacional centrada nas pessoas.

A aposta da Carglass® passa por continuar a elevar o padrão do setor, com foco em processos ágeis, inovação tecnológica ao serviço do cliente e uma cultura interna pautada pela melhoria contínua. A chegada de Romeu Silveira representa uma etapa estratégica para consolidar a ligação entre as áreas comercial, de marketing e desenvolvimento de negócio, ampliando a presença da marca no mercado e posicionando a Carglass® Portugal como uma referência nacional, não só pela excelência dos seus serviços, mas também pela sua cultura empresarial distintiva.

A Carglass® integra o grupo Belron®, líder global na reparação, substituição e recalibração de vidros para viaturas. Com operação em 40 países, o grupo é composto por uma equipa com mais de 30 mil colaboradores, que servem mais de 16,5 milhões de clientes por ano.

Em Portugal, a pioneira no conceito de reparação de vidro começou a operar em 1989, com as primeiras agências localizadas no Porto e em Lisboa. Hoje, a empresa conta com uma rede própria de mais de 70 agências e centros operacionais móveis com mais de 30 viaturas que garantem assistência em todo o país.

Apoiando-se na visão estratégica que Romeu Silveira traz para a Carglass® Portugal, a marca tem como objetivo continuar a expandir o seu negócio e prevê abrir mais 10 agências no país até ao final do ano.