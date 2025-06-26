Martim Fernandes, jogador do FC Porto, sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira, na A1, avançou o Correio da Manhã.

O capotamento ocorreu no sentido sul-norte, junto ao nó da Feira (entroncamento da A1 com a Estrada Nacional 223, em Santa Maria da Feira). O alerta foi dado por volta das 6h00 e a GNR foi destacada para o local.

Dentro do carro seguiam outras duas pessoas, que também sofreram ferimentos ligeiros. De acordo com o mesmo jornal, uma delas é atleta de um clube do distrito de Viseu.

As três vítimas foram transportadas para o hospital de Santa Maria da Feira e já receberam alta hospital.

Depois do Mundial de Clubes, Martim Fernandes está a gozar um período de férias, antes do arranque da pré-temporada do FC Porto.