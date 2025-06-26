O candidato do PS à Câmara do Montijo, Ricardo Bernardes, apontou esta quinta-feira como prioridades da candidatura a melhoria da higiene urbana, manutenção do espaço público e habitação, bem como a construção de novos equipamentos educativos e de saúde.

“Um dos compromissos que assumimos é a construção de um centro escolar cobrindo vários níveis de ensino, para a União de Freguesias do Montijo e do Afonsoeiro, e de um novo centro de saúde no bairro do Areias, um polo do centro de saúde do Montijo num edifício que foi comprado pela Câmara Municipal e que já tem um projeto para a sua construção, elaborado neste mandato”, disse à Lusa o candidato socialista.

Ricardo Bernardes, de 37 anos, jurista, é docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) desde 2011. Entre 2020 e 2024 exerceu funções como Subdiretor-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, entidade ligada ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No Montijo, Ricardo Bernardes foi vereador eleito pelo PS entre 2017 e 2020, é membro da Assembleia Municipal do Montijo desde 2021 e líder do Grupo Municipal do PS desde 2023. Em junho de 2024 assumiu o cargo de Chefe do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Montijo.

Além da educação e da saúde, o candidato socialista aponta também como objetivo prioritário para o Montijo “a execução das candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentadas neste mandato e que já foram aprovadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU)”.

“Há ainda duas candidaturas para a construção de cerca de 100 fogos, que não foram aprovadas pelo IHRU e para as quais teremos de encontrar outro enquadramento para garantir a sua execução, que poderá ser através do Programa Primeiro Direito, que financiará uma parte dessa construção. E nós teremos de encontrar fontes de financiamento municipal para outra parte”, disse Ricardo Bernardes.

A Câmara do Montijo, no distrito de Setúbal, é atualmente liderada por Maria Clara Silva (PS), tendo no executivo mais dois vereadores socialistas, dois vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP/A e outros dois vereadores eleitos pela CDU (coligação PCP/PEV).

Na corrida à Câmara Municipal do Montijo, Ricardo Bernardes vai ter como adversários já conhecidos Pedro Vieira (PSD/IL), Luís Miguel Franco (CDU), Nuno Valente (Chega) e Fernando Caria (Movimento Independente Montijo com Visão e Coração).

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro.