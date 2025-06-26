Veja aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova de 11.º ano.

Este ano, mais de 160 mil estudantes inscreveram-se na 1.ª fase dos exames finais do secundário, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Só no exame de Física e Química A houve 39.507 inscritos, menos 783 face a 2024 — apesar de esta ter sido, uma vez mais, a terceira prova com maior número de inscrições.

Este ano, as regras para os exames mudaram: os alunos voltaram a ser obrigados a realizar três provas nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), os estudantes podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

A prova de Física e Química A realizou-se às 9h30 desta quinta-feira, mas não é o único exame do dia: à tarde serão ainda testados os conhecimentos a Literatura, um exame também de 11.º ano. Na sexta-feira será a vez de avaliar os conhecimentos a Desenho A e Filosofia.

A primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário vai continuar até ao dia 30 de junho, sendo que as notas serão divulgadas no dia 15 do mês seguinte. Este ano, 55% (88.637) dos estudantes inscritos nos exames nacionais têm intenção de utilizar as provas para aceder ao Ensino Superior, menos cerca de mil alunos face ao ano anterior (89.715).