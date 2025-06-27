Cientistas descobriram mil bicos fossilizados de cefalópodes escondidos em rochas do Cretácico Superior, descoberta que demonstra que, há 100 milhões de anos, as lulas dominavam os oceanos antigos e eram muito mais numerosas e diversificadas do que as amonites.

A descoberta, que muda completamente a visão dos ecossistemas marinhos antigos, foi possível graças a uma nova técnica desenvolvida por investigadores da Universidade de Hokkaido (Japão), chamada “mineração digital de fósseis”.

Quando aplicada a rochas, permite que os fósseis incrustados sejam vistos em três dimensões, noticiou na quinta-feira a agência Efe. A técnica permitiu-lhes identificar 1.000 bicos fossilizados de cefalópodes escondidos em rochas do Cretácico Superior.

Entre eles, encontraram 263 exemplares de lula de cerca de 40 espécies diferentes nunca antes vistas e os detalhes do estudo foram publicados na Science.

As lulas constituem o grupo de cefalópodes marinhos mais diversificado e globalmente distribuído nos oceanos modernos, onde desempenham um papel vital nos ecossistemas oceânicos, tanto como predadores como presas.

Acredita-se que o seu sucesso evolutivo esteja relacionado com a perda de uma concha externa rígida, característica fundamental dos seus antepassados cefalópodes. No entanto, a ausência de conchas rígidas complicou o estudo da sua origem e evolução iniciais.

Os seus bicos, peças bucais rígidas com elevado potencial de fossilização, são os únicos elementos que nos permitem estudar os cefalópodes, que são animais modelo para o estudo da evolução a longo prazo.

O registo fóssil da lula começa há apenas cerca de 45 milhões de anos, e a maioria dos espécimes consiste apenas em estatólitos fossilizados, pequenas estruturas de carbonato de cálcio.

A descoberta dos bicos revelou que as lulas surgiram há 100 milhões de anos e rapidamente se tornaram os predadores dominantes. Uma das descobertas mais surpreendentes do estudo foi a abundância de lulas nos oceanos antigos.

A equipa descobriu que os fósseis de lula superavam em número os peixes e as amonites, parentes extintos das lulas com concha e considerados os nadadores mais bem-sucedidos da Era Mesozóica.

“Tanto em número como em tamanho, estas lulas antigas dominavam claramente os mares”, frisou Shin Ikegami, do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade de Hokkaido, o primeiro autor do estudo.

“O seu tamanho corporal era tão grande como o dos peixes e até maior do que o das amonites que encontrámos junto a elas, mostrando que as lulas prosperaram como os nadadores mais abundantes no oceano antigo”, observou o cientista japonês.

A investigação revelou ainda que os dois principais grupos de lulas modernas, os Myopsida, que vivem perto da costa, e os Oegopsida, que vivem em mar aberto, já existiam há cerca de 100 milhões de anos.

Até agora, os cientistas acreditavam que a lula surgiu após a extinção em massa que pôs fim à era dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos, mas o novo estudo mostra que a lula teve origem e diversificou-se muito antes disso.

“Estas descobertas mudam tudo o que pensávamos saber sobre os ecossistemas marinhos do passado”, destacou Yasuhiro Iba, do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade de Hokkaido, que liderou o estudo.