A Nissan revelou o novo Leaf, um modelo que passa a estar mais de acordo com a moda actual, já que abandona a forma de berlina e evolui para crossover, uma espécie de SUV mais “civilizado” ao ser ligeiramente mais baixo, com vantagens no peso e na aerodinâmica. Mantendo a denominação deste que foi o primeiro veículo eléctrico a ser fabricado em grande série, a partir de 2010, dois anos antes dos primeiros Tesla e Renault (as primeiras gerações do Zoe e do Model S surgiram em 2012), a Nissan vai produzir no Reino Unido as unidades do novo Leaf destinadas à Europa.

O novo Leaf 2025 assume umas formas que fazem lembrar um mini-Ariya, sendo 2,2 cm mais largo e 2 cm mais alto, mas com menos 1 cm na distância entre eixos e 14 cm mais curto do que a actual geração do Leaf, a segunda, lançada em 2017. Mas, apesar das menores dimensões em comprimento, tudo indica que deverá oferecer um habitáculo mais comprido, uma vez que agora recorre a uma plataforma exclusivamente concebida para veículos eléctricos, com uma frente mais curta, uma vez que não montará os mais volumosos motores a combustão, por sua vez acoplados às não menos generosas caixas de velocidade, algo que os carros eléctricos não necessitam. Isto já para não falar do tradicional túnel central destinado a acomodar veio de transmissão (nas versões com tracção traseira ou 4×4) e o tubo de escape, dado que os modelos EV não utilizam nem um nem o outro.

Potência não muda, mas há muito mais bateria

O novo Leaf 2025 recorre à plataforma da Ampere específica para modelos eléctricos, a empresa do Grupo Renault especializada em veículos a bateria. A opção da Nissan foi a plataforma AmpR Medium, que já é utilizada pelos Renault Megane e Scenic, além do Ariya. Podemos afirmar que o novo Leaf compete com o Megane, apesar de ser maior (excepto na distância entre eixos, que determina o comprimento do habitáculo), enquanto o Ariya da Nissan disputa o mesmo mercado do Scenic francês, que é mais curto e mais baixo, mas que oferece maior largura e superior distância entre eixos. Contudo, a Nissan pode ter criado um problema para si própria, pois o Leaf está demasiado próximo em linhas e em dimensões do Ariya, estando ainda equipado com a mesma bateria de maior capacidade, ao contrário do que acontece no rival francês.

Apesar de mais curto do que a anterior geração, o novo Leaf oferece um habitáculo mais comprido, fruto de uma plataforma específica para carros eléctricos 6 fotos

Como a AmpR Medium privilegia a tracção à frente, apesar de também permitir a instalação de um motor em cada um dos eixos para as versões 4×4, não há diferenças entre o novo Leaf de 2025 e o seu antecessor de 2017 (que contudo não permitia tracção integral). Se a colocação do motor não mudou, a potência tão pouco evoluiu de forma muito evidente. Assim, a versão mais acessível do novo Leaf instala uma unidade com 177 cv, contra os 150 cv da geração anterior, enquanto o Leaf mais potente (pelo menos de momento) recorre a um motor com os mesmos 218 cv da geração anterior. Isto leva a que o Leaf de 2025 com 218 cv anuncie 160 km/h de velocidade máxima, contra 157 da geração anterior, e reivindique 0-100 km/h em 7,6 segundos, pior pois do que o anterior Leaf com a mesma potência. A possível explicação deverá ser encontrada no peso, mas a Nissan ainda não revelou os valores homologados para a nova geração. A versão mais acessível do novo Leaf, com 177 cv, revela-se mais veloz do que o seu antecessor (160 km/h contra 144 km/h), mas volta a ser mais lenta no arranque (0-100 km/h em 8,6 segundos contra 7,9).

Este vai ser o primeiro Leaf a recorrer a uma tomada CCS Combo (simultaneamente para AC e DC). abandonando a ultrapassada Chademo. Veja aqui os pormenores do Leaf 5 fotos

Onde o novo Leaf sobressai é na autonomia, fruto, em parte, de ser mais eficiente. O antigo anunciava um consumo de 16,8 kWh/100 km na versão mais barata, ao passo que a nova geração reclama 14 kWh/100 km, considerando sempre os modelos equipados com a bateria mais pequena. Já o acumulador mais generoso homologava um consumo de 17,8 kWh/100 km, enquanto a nova geração aponta aos 14,2 kWh/100 km, o que pressupõe um ganho superior a 20%.

O novo Leaf anuncia um Cx de 0,25, consideravelmente melhor do que a geração anterior (0,28) 8 fotos

Decisiva para a maior distância que o novo Leaf consegue percorrer entre visitas ao posto de carga é a maior capacidade da bateria. A anterior geração propunha duas versões, a mais acessível com uma bateria com 39 kWh úteis (40 kWh totais) e a mais cara com um acumulador com 59 kWh (62 kWh totais). Para a nova geração, a bateria mais pequena evoluiu para 52 kWh úteis, o que implica um incremento de 33%, enquanto a bateria com capacidade superior atinge agora 75 kWh úteis, 27% mais do que anteriormente. O construtor não especifica a origem das células utilizadas para formar o pack, mas avança que a bateria maior recarrega a 150 kW (em DC), quando na geração anterior se alimentava apenas a 100 kW, enquanto o acumulador mais pequeno recarrega a 105 kW, mais do dobro dos 50 kW garantidos pela geração de 2017. A maior capacidade elevou dramaticamente a autonomia, que na bateria mais barata evoluiu de 278 km para 436 km (um ganho de 42%), para a bateria mais onerosa passar de 395 km para uns mais expressivos 604 km (valores ainda em fase de homologação), um incremento de 52%.

O novo Nissan Leaf deverá chegar ao nosso país durante o segundo trimestre de 2026, cerca de seis meses depois de ser introduzido nos principais mercados europeus. Os preços ainda não são conhecidos, mas a concorrência neste segmento é grande e um valor convidativo é essencial. Veja em baixo o vídeo promocional do novo crossover da Nissan.